Herkulesaufgabe für die Hoppers in der 2. Super-League-Runde: Nach der Auftaktniederlage gehts am Samstag nach Basel (20.30 Uhr). Doch im Winter war doch was.

Darum gehts Diese klaren Worte findet der GC-Trainer vor FCB-Duell

Scheiblehner schätzt unglücklichen Bettkober-Auftritt ein

Tobias Wedermann Fussballchef

Die News der Woche

Ohne Punkte aus dem Auftakt und ohne verletzten Captain Amir Abrashi muss GC zum amtierenden Meister. «Es ist jedem klar, dass wir als klarer Aussenseiter nach Basel fahren», sagt GC-Trainer Gerald Scheiblehner (48). Es sei ein sehr starker Gegner, an dem man sich aber nicht zu sehr orientieren dürfe. «Wir müssen uns das zutrauen, Grenzen im Kopf verschieben, dass man wirklich daran glaubt, solche Spiele zu gewinnen», so Scheiblehner. Es gehe gegen solche Gegner viel um den Glauben und die Energie innerhalb des Teams.

Die grosse Frage

Der 20-jährige Innenverteidiger Yannick Bettkober hatte beim Saisonauftakt gegen Luzern einen schwachen Auftritt. Unsicherheiten, Penalty verschuldet und zur Halbzeit Gelb-Rot gefährdet raus. «Von vielen wurde er zum Schuldigen erklärt», sagt Trainer Scheiblehner. Beim Elfmeter sei er in der Tat ungestüm rein. «Doch beim ersten Gegentor müssen wir das als Mannschaft besser verteidigen.» Es sei seine Aufgabe als Trainer, die Spieler zu unterstützen und ihnen Sicherheit zu geben. «Er muss seinen Weg weitergehen, und ich stehe zu 100 Prozent hinter ihm.» Ob Bettkober am Samstagabend wieder in der Startelf steht? Das lässt Scheiblehner hingegen offen.

Gesagt ist gesagt

«Einen Spieler, wie Xherdan Shaqiri kannst du nicht aus dem Spiel nehmen. Und wenn du es trotzdem schaffen würdest, sind dann immer noch die Standardsituationen, die er sehr, sehr gut schiesst», sagt Scheiblehner über den Star beim Gegner.

Mögliche Aufstellung

Hammel; Abels, Decarli, Paskotsi; Arigoni, Hassane, Mantini, Stroscio; Plange, Muci, Asp Jensen.

Wer fehlt?

Abrashi (Muskelfaserriss), Kabashi, Lee (ebenfalls verletzt).

Neben dem Platz

«Keine Ahnung, ich nenne ihn einfach Bara», antwortet Scheiblehner auf die Frage, wie man Bara Sapoko Ndiaye richtig ausspricht. Ndiaye ist als Testspieler bei den Hoppers, wurde in der gambischen Fussballakademie ausgebildet, die mit dem Joint Venture von Bayern München und LAFC zusammenarbeitet. «Er hat viele Stärken, ist flink, hat gute Lösungen im engen Raum und eine sehr gute Geschwindigkeit. Ein sehr junger Spieler auf sehr hohem Niveau, der bei uns mittrainiert, um den Fussball in Europa kennenzulernen», sagt Scheiblehner.

Hast du gewusst, dass ...

… GC die letzte Mannschaft ist, die gegen Basel das eigene Tor sauber halten konnte? Das war beim 1:0-Auswärtssieg im Dezember 2024, direkt vor der Winterpause. 2025 hat der FCB bisher in jedem Spiel getroffen.

Aufgepasst auf

Dribblings, Hackentricks, Schüsse aus allen Lagen – der 19-jährige Jonathan Asp Jensen zeigte bei GC in der Vorbereitung sein grosses Potenzial, und am Samstag ist die Bayern-Leihgabe erstmals spielberechtigt. «Er ist sicher eine Bereicherung für unser Spiel, und ich freue mich schon, dass er jetzt dabei ist», sagt Trainer Scheiblehner über seinen Schützling im offensiven Mittelfeld.

Der Schiedsrichter

Sven Wolfensberger.

Der Gegner

Beim FCB wird das Stadion zu einer grossen Baustelle – im positiven Sinn. Aber noch nicht für das Spiel am Samstag. Die Hintergründe gibts im FCB-Inside, das hier erscheint.

2 Spieltag

Sa., Winterthur – YB, 18 Uhr

Sa., Servette – St. Gallen, 18 Uhr

Sa., Basel – GC, 20.30 Uhr

So., Thun – Lausanne, 14 Uhr

So., Luzern – FCZ, 16.30 Uhr

So., Sion – Lugano, 16.30 Uhr