Alain Kunz Reporter Fussball

Nach dem Spiel in Zürich ist vor dem Spiel in demselben Stadion. Nur der Gegner wechselt. Vom FCZ zu GC. Und es wird der zweite Auftritt nach den ersten über 23 Minuten plus Nachspielzeit von Alvyn Sanches. Dem Mann, der das YB-Spiel dereinst ändern soll.

Mit dessen Comeback 31 Wochen und drei Tage nach seinem Kreuzbandriss erwischte YB alle auf dem linken Fuss. Dass der Waadtländer derart schnell wieder in der ersten Mannschaft stehen würde, hatte man nicht erwartet. Aber die Trainings unter Vollbelastung seien derart gut verlaufen, dass ein Einsatz null Risiko darstellte.

Wie es mit den Einsätzen des Juwels weitergeht, wird situativ entschieden. Vielleicht gibts auch mal einen über die volle Distanz in der U21. Vielleicht aber auch in der Super League oder Europa League.

Die grosse Frage

Wird die YB-Defensive gegen den Tabellen-Zweitletzten endlich stabiler? Fünf Gegentore in Lausanne. Je zwei gegen St. Gallen, Ludogorez Rasgrad in der Europa League und den FCZ. Das macht elf Gegentore in vier Spielen. Im Schnitt 2,75 pro Match. Damit gewinnt man keinen Blumentopf. Nirgendwo auf der Welt. Denn das bedeutet, dass man pro Match drei eigene Tore für einen Sieg braucht. «Da ist der Wurm drin», sagte Matchwinner Christian Fassnacht denn auch nach dem 3:2-Sieg beim FCZ. «Wir lassen den Gegner zu einfach zu Chancen und zu Toren kommen.» Das müsse sich ändern.

Gesagt ist gesagt

«Es geht um das Bewusstsein, um das bewusste Verteidigen. Da reden wir nicht über Taktik oder Technik. Da geht es um Mentalität.» – Gezeichnet: YB-Coach Giorgio Contini nach dem 3:2-Sieg beim FCZ, sichtlich unzufrieden mit dem Defensivverhalten seines Teams.

Mögliche Aufstellung

Keller; Janko, Zoukrou, Lauper, Hadjam; Raveloson, Fernandes; Fassnacht, Gigovic, Monteiro; Bedia.

Wer fehlt?

Conte, Smith und Wüthrich sind noch verletzt. Update zu Letzterem: Er könnte in rund zehn Tagen wieder operabel sein, also für das Spiel in St. Gallen am 9. November. Spätestens aber für den ersten Match nach der Nati-Pause, also für das Heimspiel gegen Winterthur am 22. November.

Fraglich sind Darian Males und Loris Benito, der gegen den FCZ in der Pause wegen eines Zwickens in der Oberschenkel-Muskulatur rausmusste.

Neben dem Platz

Der von YB geplante Fussballcampus Region Bern hat eine weitere Hürde genommen: Die Unterlagen zur Überbauungsordnung sind von den Gemeinderäten der betroffenen Gemeinden Bolligen und Ostermundigen zuhanden des zuständigen Amtes des Kantons Bern freigegeben worden. Mehr dazu hier.

Hast du gewusst, dass...

... GC zwei der letzten drei Duelle gegen YB gewonnen hat? Dazwischen gabs ein Unentschieden. Zuvor hatte GC nur eines der letzten 19 Spiele gegen die Berner gewonnen.

Aufgepasst auf

Christian Fassnacht. Matchwinner als Joker gegen Ludogorez Rasgrad: Tor und Assist. Matchwinner als Startelf-Spieler beim FCZ. Dasselbe: Tor und Assist. Im Moment steht und fällt die Berner Offensive mit dem Zürcher. In der Skorerliste steht er mit acht Zählern auch schon wieder auf Rang zwei. Nur Xherdan Shaqiri liegt mit zehn vor ihm.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 10 Runden:

1. Fassnacht 4,1

2. Keller 4,0

3. Wüthrich 4,0

Hier gehts zu allen Berner Noten.

Der Schiedsrichter

Heisst Nico Gianforte. VAR ist Fedayi San.

Der Gegner

GC hat in den drei letzten Spielen gegen YB nicht nur sieben Punkte geholt, sondern kein einziges Gegentor kassiert – in 270 Minuten! Doch nun müssen die Hoppers die 0:5-Klatsche von St. Gallen verdauen. Mehr dazu von Coach Scheiblehner? Hier erscheint das GC-Inside.

11 Runde

Di., Sion – St. Gallen, 3:2

Di., Thun – Winterthur, 3:0

Mi., Basel – FCZ, 20.30 Uhr

Mi., Lausanne – Servette, 20.30 Uhr

Do., GC – YB, 20.30 Uhr

Do., Lugano – Luzern, 20.30 Uhr