1/2 Für Mittwochnachmittag lud GC zu einer Pressekonferenz ein. Man wollte über die Zukunft Auskunft geben. Foto: Claudio Thoma/freshfocus

Daniel Leu Stv. Sportchef

In der Einladung zur GC-Pressekonferenz hiess es, man werde über die Zukunftspläne des Klubs orientieren. Was dann an der PK folgte, war – formulieren wir es mal wohlwollend – bescheiden. Während der neue GC-Sportchef Alain Sutter als einziger klare Aussagen tätigte, verfiel vor allem LAFC-Europa-Direktor Harald Gärtner ins grosse Bla, bla, bla. Hier seine knackigsten Aussagen der 51 Minuten.

Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. «Es ist ein langer Weg, den wir bestreiten.» Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. «Wir wollen hart arbeiten. Gebt uns die Zeit.» Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla.

Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. «Ein Umbruch braucht Zeit und Geduld.» Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla.

Bla, bla, bla, bla, bla, bla

Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. «Wir sind auf einem guten Weg.» Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla.

Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Übrigens: Wie der künftige GC-Trainer heisst, ist aber noch nicht klar. Bla, bla, bla, bla, bla, bla.