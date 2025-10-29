Darum gehts
- GC-Trainer Scheiblehner appelliert vor dem YB-Duell an sein Team
- Die 0:5-Klatsche in St. Gallen soll auch ein Warnsignal sein
- So gut lief es GC zuletzt gegen YB
Die News der Woche
GC und YB haben etwas gemeinsam: Beide sind in den unrühmlichen Genuss einer 0:5-Klatsche gekommen. YB in der 8. Runde in Lausanne, GC am letzten Samstag in St. Gallen. In Bern hat der Absturz eine Grundsatz-Debatte ausgelöst, bei den Hoppers bewahren die Verantwortlichen die Fassung: «Wir haben gewusst, dass so etwas passieren kann. Wir sind darauf eingestellt, auch wenn es nicht angenehm ist. Bei einer so jungen Mannschaft geht die Entwicklungskurve nicht einfach linear gegen oben, da werden auch Einbrüche kommen», sagt Coach und Ausbildner Gerald Scheiblehner zu Blick.
Die grosse Frage
Für GC beginnt mit dem Spiel gegen die unberechenbaren Young Boys eine erste Phase der Wahrheit. In Luzern geht das schwierige Wochenprogramm weiter, dann folgt der Gang zum Letztklassierten Winterthur. Kann GC in der Tabelle Boden gutmachen? «Ausser in St. Gallen waren wir immer dabei in den Spielen. Unser Team hat Potenzial. Wenn wir uns verbessern, werden wir in der Tabelle nach vorne rücken», ist sich Trainer Scheiblehner sicher.
Gesagt ist gesagt
«Für die Mannschaft war die Partie in St. Gallen eine Rückmeldung, dass alle 100 Prozent leisten müssen, anders funktioniert es nicht. Wir können nur im Kollektiv bestehen, niemals aufgrund unserer individuellen Qualität.» – Nach dem St. Galler Debakel und vor dem YB-Clash spricht Gerald Scheiblehner Klartext.
Mögliche Aufstellung
Hammel; Abels, Decarli, Paloschi; Marques, Zvonarek, Meyer, Stroscio; Clemente, Jensen; Muci.
Wer fehlt?
Plange, Mantini (beide gesperrt), Diaby, Creti, Abrashi (alle verletzt). Abrashi dürfte noch länger ausfallen, nach muskulären Problemen in der Wade ist nun der Oberschenkel betroffen beim lahmgelegten Captain.
Hast du gewusst, dass...
... GC gegen YB eine gute Bilanz hat? Seit 270 Super-League-Minuten ist die Weste im defensiven Bereich rein. Dreimal in Folge spielten die Hoppers zu null gegen YB: 1:0, 0:0, 1:0. Am 4. April vor einem Jahr haben die Zürcher letztmals gegen die Young Boys (0:3) verloren.
Aufgepasst auf
YB-Stürmer Chris Bedia ist seit Ende August einer der heissesten Spieler der Liga. Innerhalb von fünf Partien produzierte der Stürmer von der Elfenbeinküste für die schlingernden Young Boys sechs Tore. Nach seiner Gelb-Sperre gegen den FCZ kehrt der aktuell zweitbeste Torschütze der Super League ins Line-up zurück.
Die Klassenbesten
Blick-Notenschnitt nach 10 Runden:
1. Asp Jensen 4,1
2. Hassane 4,1
3. Hammel, Marques und weitere, alle 4,0
Hier gehts zu allen Hopper-Noten.
Der Schiedsrichter
Nico Gianforte.
Der Gegner
Die frühzeitige Rückkehr von YB-Juwel Alvyn Sanches hat alle überrascht. Wie stehts um seine Einsatzchancen? Hier erscheint das YB-Inside.
Runde
Di., Sion – St. Gallen, 3:2
Di., Thun – Winterthur, 3:0
Mi., Basel – FCZ, 20.30 Uhr
Mi., Lausanne – Servette, 20.30 Uhr
Do., GC – YB, 20.30 Uhr
Do., Lugano – Luzern, 20.30 Uhr
Mannschaft
SP
TD
PT
1
11
10
25
2
11
12
21
3
10
5
18
4
11
4
18
5
10
-1
17
6
10
1
14
7
10
-3
13
8
10
-4
13
9
10
5
12
10
10
-4
11
11
10
-4
9
12
11
-21
3