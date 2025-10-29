GC gegen YB am Donnerstagabend (20.30 Uhr): Sind die Rollen klar verteilt? Nicht, wenn man die letzten Duelle anschaut! Das sagt GC-Coach Scheiblehner.

1/2 Unüberwindbare Hürde für die Berner? Justin Hammel holt gegen YB mehrere weisse Westen in Folge! Foto: Pius Koller

Darum gehts GC-Trainer Scheiblehner appelliert vor dem YB-Duell an sein Team

Die 0:5-Klatsche in St. Gallen soll auch ein Warnsignal sein

So gut lief es GC zuletzt gegen YB

Sven Schoch Reporter Sport

Die News der Woche

GC und YB haben etwas gemeinsam: Beide sind in den unrühmlichen Genuss einer 0:5-Klatsche gekommen. YB in der 8. Runde in Lausanne, GC am letzten Samstag in St. Gallen. In Bern hat der Absturz eine Grundsatz-Debatte ausgelöst, bei den Hoppers bewahren die Verantwortlichen die Fassung: «Wir haben gewusst, dass so etwas passieren kann. Wir sind darauf eingestellt, auch wenn es nicht angenehm ist. Bei einer so jungen Mannschaft geht die Entwicklungskurve nicht einfach linear gegen oben, da werden auch Einbrüche kommen», sagt Coach und Ausbildner Gerald Scheiblehner zu Blick.

Die grosse Frage

Für GC beginnt mit dem Spiel gegen die unberechenbaren Young Boys eine erste Phase der Wahrheit. In Luzern geht das schwierige Wochenprogramm weiter, dann folgt der Gang zum Letztklassierten Winterthur. Kann GC in der Tabelle Boden gutmachen? «Ausser in St. Gallen waren wir immer dabei in den Spielen. Unser Team hat Potenzial. Wenn wir uns verbessern, werden wir in der Tabelle nach vorne rücken», ist sich Trainer Scheiblehner sicher.

Gesagt ist gesagt

«Für die Mannschaft war die Partie in St. Gallen eine Rückmeldung, dass alle 100 Prozent leisten müssen, anders funktioniert es nicht. Wir können nur im Kollektiv bestehen, niemals aufgrund unserer individuellen Qualität.» – Nach dem St. Galler Debakel und vor dem YB-Clash spricht Gerald Scheiblehner Klartext.

Mögliche Aufstellung

Hammel; Abels, Decarli, Paloschi; Marques, Zvonarek, Meyer, Stroscio; Clemente, Jensen; Muci.

Wer fehlt?

Plange, Mantini (beide gesperrt), Diaby, Creti, Abrashi (alle verletzt). Abrashi dürfte noch länger ausfallen, nach muskulären Problemen in der Wade ist nun der Oberschenkel betroffen beim lahmgelegten Captain.

Hast du gewusst, dass...

... GC gegen YB eine gute Bilanz hat? Seit 270 Super-League-Minuten ist die Weste im defensiven Bereich rein. Dreimal in Folge spielten die Hoppers zu null gegen YB: 1:0, 0:0, 1:0. Am 4. April vor einem Jahr haben die Zürcher letztmals gegen die Young Boys (0:3) verloren.

Aufgepasst auf

YB-Stürmer Chris Bedia ist seit Ende August einer der heissesten Spieler der Liga. Innerhalb von fünf Partien produzierte der Stürmer von der Elfenbeinküste für die schlingernden Young Boys sechs Tore. Nach seiner Gelb-Sperre gegen den FCZ kehrt der aktuell zweitbeste Torschütze der Super League ins Line-up zurück.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 10 Runden:

1. Asp Jensen 4,1

2. Hassane 4,1

3. Hammel, Marques und weitere, alle 4,0

Hier gehts zu allen Hopper-Noten.

Der Schiedsrichter

Nico Gianforte.

Der Gegner

Die frühzeitige Rückkehr von YB-Juwel Alvyn Sanches hat alle überrascht. Wie stehts um seine Einsatzchancen? Hier erscheint das YB-Inside.

11 Runde

Di., Sion – St. Gallen, 3:2

Di., Thun – Winterthur, 3:0

Mi., Basel – FCZ, 20.30 Uhr

Mi., Lausanne – Servette, 20.30 Uhr

Do., GC – YB, 20.30 Uhr

Do., Lugano – Luzern, 20.30 Uhr