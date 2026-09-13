Florian RazReporter Fussball
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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
7
13
19
2
BSC Young Boys
8
12
16
3
FC Sion
7
6
15
4
FC Basel
7
0
10
5
FC St. Gallen
7
-2
10
6
FC Luzern
7
-3
9
7
Grasshopper Club Zürich
7
-4
8
8
FC Thun
7
-7
7
8
FC Zürich
7
-7
7
10
FC Vaduz
7
-1
6
11
FC Lausanne-Sport
7
-3
6
12
Servette FC
6
-4
4
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde