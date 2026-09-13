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Constantin und Sion träumen
«Der Meistertitel ist nicht unrealistisch»

Der FC Sion ist mit 15 Punkten aus den ersten sieben Spielen stark in die Saison gestartet. Sportchef Barthélémy Constantin spricht im Interview über den Traum vom Meistertitel und über die Personalie Winsley Boteli.
Publiziert: 00:02 Uhr
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Florian RazReporter Fussball
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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
7
13
19
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
8
12
16
3
FC Sion
FC Sion
7
6
15
4
FC Basel
FC Basel
7
0
10
5
FC St. Gallen
FC St. Gallen
7
-2
10
6
FC Luzern
FC Luzern
7
-3
9
7
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
7
-4
8
8
FC Thun
FC Thun
7
-7
7
8
FC Zürich
FC Zürich
7
-7
7
10
FC Vaduz
FC Vaduz
7
-1
6
11
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
7
-3
6
12
Servette FC
Servette FC
6
-4
4
Meisterschaftsrunde
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