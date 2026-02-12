DE
Super League: FCSG-Captain Görtler und Boukhalfa nach Heimsieg
Captain Görtler nach 2:1-Sieg
«Wir müssen hart arbeiten und weiter so spielen wie heute»
St. Gallen bleibt nach dem 2:1 gegen YB bescheiden. Captain Görtler will nicht vom Meistertitel sprechen, denn Thun sei noch in der Pole-Position.
Publiziert: 09:06 Uhr
