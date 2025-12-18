Der FC Winterthur bindet seinen Captain langfristig an sich: Remo Arnold verlängert seinen Vertrag um drei Jahre. Dieser wäre im Sommer ausgelaufen.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Tabellenschlusslicht Winterthur stattet seinen Captain Remo Arnold (28) mit einem neuen Dreijahresvertrag aus. Dies schreiben die Zürcher am Donnerstag in einer Mitteilung. Das Arbeitspapier mit dem Innenverteidiger wäre im kommenden Sommer ausgelaufen, nun ist bis 2029 gültig.

Zu diesem Zeitpunkt wird Arnold mehr als eine Dekade für die Eulachstädter im Einsatz gewesen sein: Im Sommer 2018 lief er erstmals für Winterthur auf, als Leihspieler des FC Luzern. Im Winter 2020 folgte dann der endgültige Wechsel zum damaligen Challenge-Ligisten, mit dem er 2022 in die Super League aufstieg. Auf höchster Ebene ist er seither 106 Mal für den FCW aufgelaufen, wobei er seit Beginn dieses Jahres auch die Kapitänsbinde trägt.

Entsprechend erfreut zeigen sich die Winterthur-Verantwortlichen über die Vertragsverlängerung: «Dass er seinen Vertrag nun langfristig verlängert, ist ein starkes Zeichen. Für die Mannschaft. Für den Verein. Für die Stadt. Es zeigt, dass Remo an unseren gemeinsamen Weg glaubt und bereit ist, weiterhin alles für den FCW zu geben.» Dies wird Arnold nun also noch dreieinhalb weitere Jahre tun können.

