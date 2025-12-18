DE
FR
Abonnieren

Captain bleibt bis 2029
Remo Arnold verlängert beim FC Winterthur

Der FC Winterthur bindet seinen Captain langfristig an sich: Remo Arnold verlängert seinen Vertrag um drei Jahre. Dieser wäre im Sommer ausgelaufen.
Publiziert: vor 25 Minuten
Kommentieren
Remo Arnold trägt beim FC Winterthur die Captain-Binde. Nun verlängert er bis 2029.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Tabellenschlusslicht Winterthur stattet seinen Captain Remo Arnold (28) mit einem neuen Dreijahresvertrag aus. Dies schreiben die Zürcher am Donnerstag in einer Mitteilung. Das Arbeitspapier mit dem Innenverteidiger wäre im kommenden Sommer ausgelaufen, nun ist bis 2029 gültig.

Zu diesem Zeitpunkt wird Arnold mehr als eine Dekade für die Eulachstädter im Einsatz gewesen sein: Im Sommer 2018 lief er erstmals für Winterthur auf, als Leihspieler des FC Luzern. Im Winter 2020 folgte dann der endgültige Wechsel zum damaligen Challenge-Ligisten, mit dem er 2022 in die Super League aufstieg. Auf höchster Ebene ist er seither 106 Mal für den FCW aufgelaufen, wobei er seit Beginn dieses Jahres auch die Kapitänsbinde trägt.

Entsprechend erfreut zeigen sich die Winterthur-Verantwortlichen über die Vertragsverlängerung: «Dass er seinen Vertrag nun langfristig verlängert, ist ein starkes Zeichen. Für die Mannschaft. Für den Verein. Für die Stadt. Es zeigt, dass Remo an unseren gemeinsamen Weg glaubt und bereit ist, weiterhin alles für den FCW zu geben.» Dies wird Arnold nun also noch dreieinhalb weitere Jahre tun können.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zum FC Winterthur
Nichts verpassen
Alle Storys zum FC Winterthur
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos. 

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
18
14
37
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
18
15
34
3
FC Basel
FC Basel
18
8
31
4
FC Lugano
FC Lugano
18
2
30
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
18
3
29
6
FC Sion
FC Sion
18
4
27
7
FC Zürich
FC Zürich
18
-5
24
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
17
4
21
9
Servette FC
Servette FC
17
-6
19
10
FC Luzern
FC Luzern
18
-4
18
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
18
-8
17
12
FC Winterthur
FC Winterthur
18
-27
10
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Winterthur
FC Winterthur
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Winterthur
        FC Winterthur