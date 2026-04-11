DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
Brack Super League
Super League: Blick-Reporter mit Einschätzung nach FCB-Brand
Feuer im Joggeli
Weshalb der FCB nicht von Brandstiftung ausgeht
Blick-Fussballreporter Lucas Werder ist in Basel vor Ort und spricht über den Brand im St. Jakob-Park.
Publiziert: vor 57 Minuten
|
Aktualisiert: vor 51 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Lucas Werder
Reporter Fussball
Fussball aktuell
1:11
Er spielte für Real und Barça
Fussball-Legende zeigt sein Singtalent
0:49
Tolles Tor bei Kantersieg
Nati-Star trifft sehenswert aus über 20 Meter
0:47
Nach Sevilla-Pleite
Fans wüten gegen Vargas, Sow und ihre Teamkollegen
0:58
Im Tessin
Italienischer Ex-Nati-Spieler muss Feuer löschen
1:10
«Mit Periode aufgestanden»
Neymar sorgt mit Schiri-Beleidigung für Skandal
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen