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Feuer im Joggeli
Weshalb der FCB nicht von Brandstiftung ausgeht

Blick-Fussballreporter Lucas Werder ist in Basel vor Ort und spricht über den Brand im St. Jakob-Park.
Publiziert: vor 57 Minuten
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Aktualisiert: vor 51 Minuten
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