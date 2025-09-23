Basel muss in Freiburg auf den Stammtorwart verzichten

Der FC Basel muss beim Europa-League-Auftakt in Freiburg auf Stammkeeper Marwin Hitz verzichten.

FCB-Routinier Marwin Hitz fällt für das Auswärtsspiel in Freiburg aus. Foto: Toto Marti

Bitter für den FC Basel: Beim Auftakt in die Europa League am Mittwochabend (ab 21 Uhr live im Ticker) wird er ohne Stammkeeper Marwin Hitz (38) antreten müssen. Der Routinier fällt mit Problemen am hinteren Oberschenkel aus, wie die Basler an der PK vor dem Spiel bekannt geben.

Neben Hitz werden die Basler auch ohne die verletzten Bénie Traore (22) und Finn van Breemen (22) antreten müssen. Koba Koindredi gilt derzeit noch als fraglich.

Chance für Cup-Held Salvi

Statt Hitz wird somit Mirko Salvi (31) wenige nach seinem heroischen Auftritt im Penaltyschiessen gegen Carouge zum Handkuss kommen. Ludovic Magnin (46) ist darum nicht unglücklich, dass er seine Nummer zwei im Cup Spielpraxis sammeln liess. «Im Leben kommt es immer, wie es kommen soll. Und manchmal hat man auch etwas Glück», so der FCB-Trainer. «Aber Mirko hatte sich diesen Einsatz sehr verdient.» Mit seinen drei gehaltenen Penaltys war Salvi am letzten Freitag zum grossen Basler Cup-Helden avanciert.

