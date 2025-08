Der FC Winterthur gibt am Samstag die vorzeitige Vertragsverlängerung mit Ledjan Sahitaj bekannt. Der Verteidiger bleibt drei weitere Jahre in der Eulachstadt.

Bleibt bis Sommer 2028 bei Winterthur: Ledjan Sahitaj. Foto: Martin Meienberger/freshfocus

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Wie der FC Winterthur am Samstag vermeldet, hat Ledjan Sahitaj (21) seinen laufenden Vertrag vorzeitig bis Sommer 2028 verlängert. Der Rechtsverteidiger durchlief die Nachwuchsabteilungen bei GC, ehe er zur U19 des italienischen Parma wechselte. Im Winter 2022 stiess Sahitaj schliesslich zur U21 der Eulachstädter.

In der vergangenen Saison kam der vierfache kosovarische U21-Nationalspieler zu fünf Einsätzen mit der ersten Mannschaft Winterthurs in der Super League. Beim Saisonauftakt am letzten Sonntag in Lausanne stand der 21-Jährige in der Winterthurer Startelf.