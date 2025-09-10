Nun steht fest, wann die Partien der 11. bis und mit 22. Runde der Super League stattfinden.

Der Spielplan für die Super-League-Runden 11 bis 22 ist da. Foto: Pius Koller

Darum gehts Die SFL terminiert die nächsten Super-League-Spieltage bis Ende Januar 2026 fest

Das Spiel Servette gegen Lausanne wird wegen der Conference League verschoben

Cédric Heeb Redaktor Sport

Die Swiss Football League (SFL) hat die nächsten Spieltage der Super League festgelegt. Konkret geht es um die Runden 11 bis und mit 22.

Nach dem 19. Spieltag wird es eine rund vierwöchige Winterpause geben. Bereits jetzt ist bekannt, dass das Spiel in der 18. Runde zwischen Servette und Lausanne verschoben werden muss. Der Grund: Jene Runde wird unter der Woche gespielt und Lausanne dann noch die letzte Runde in der Conference League absolvieren muss. Wann das Spiel stattfindet, wird nach der Cup-Runde (19./20./21. September) festgelegt.

Die Daten für die Runden 23 bis 33 sollen vor Weihnachten bekanntgegeben werden, wie die SFL mitteilt.