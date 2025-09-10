DE
Bis Ende Januar 2026
SFL legt nächste Super-League-Runden fest

Nun steht fest, wann die Partien der 11. bis und mit 22. Runde der Super League stattfinden.
Publiziert: 12:24 Uhr
Aktualisiert: vor 17 Minuten
Der Spielplan für die Super-League-Runden 11 bis 22 ist da.
Foto: Pius Koller

Darum gehts

  • Die SFL terminiert die nächsten Super-League-Spieltage bis Ende Januar 2026 fest
  • Das Spiel Servette gegen Lausanne wird wegen der Conference League verschoben
  • Die Daten für die Runden 23 bis 33 folgen vor Weihnachten

Cédric HeebRedaktor Sport

Die Swiss Football League (SFL) hat die nächsten Spieltage der Super League festgelegt. Konkret geht es um die Runden 11 bis und mit 22.

Nach dem 19. Spieltag wird es eine rund vierwöchige Winterpause geben. Bereits jetzt ist bekannt, dass das Spiel in der 18. Runde zwischen Servette und Lausanne verschoben werden muss. Der Grund: Jene Runde wird unter der Woche gespielt und Lausanne dann noch die letzte Runde in der Conference League absolvieren muss. Wann das Spiel stattfindet, wird nach der Cup-Runde (19./20./21. September) festgelegt.

Die Daten für die Runden 23 bis 33 sollen vor Weihnachten bekanntgegeben werden, wie die SFL mitteilt.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
5
7
13
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
5
9
12
3
FC Basel
FC Basel
5
2
9
4
FC Luzern
FC Luzern
5
1
8
4
BSC Young Boys
BSC Young Boys
5
1
8
6
FC Sion
FC Sion
4
4
7
7
FC Zürich
FC Zürich
5
-2
7
8
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
5
-2
3
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
4
-2
3
10
FC Lugano
FC Lugano
4
-5
3
11
Servette FC
Servette FC
4
-5
2
12
FC Winterthur
FC Winterthur
5
-8
2
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
