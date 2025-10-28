Derby in der englischen Woche: Servette trifft am Mittwochabend auswärts auf Lausanne (20.30 Uhr). Im Schatten der ersten Mannschaft tut sich was. Zum Servette-Inside.

1/4 Florian Ayé reist mit viel Schwung nach Lausanne. Foto: Pascal Muller/freshfocus

Darum gehts Stürmer Ayé ärgerte sich: «Hatte Kopfschmerzen nach Thun»

Servette-Trainer Gourvennec gibt Lausanne die Favoritenrolle!

Dieses Nachwuchstalent hat einen Vertrag unterschrieben

Tim Guillemin, Simon Strimer

Die News der Woche

Wenn Florian Ayé trifft, dann gleich doppelt! Nachdem der Servette-Stürmer in der Woche zuvor in Thun kläglich aus wenigen Metern vor dem leeren Tor nur die Latte getroffen hatte, gelang ihm gegen Lugano ein Doppelpack. Sein nächster nach dem gegen Winterthur. «Ich kann mittlerweile mit meinen Emotionen umgehen. Ja, nach dem Spiel in Thun hatte ich Kopfschmerzen, ich hatte das Gefühl, für die Niederlage verantwortlich zu sein. Aber so ist das Leben eines Stürmers», sagte er am Sonntag.

Die grosse Frage

Welche Abwehr für Servette? In den letzten drei Spielen hat Trainer Gourvennec dreimal gewechselt. Zuerst Severin und Bronn gegen Basel, dann Rouiller und Severin in Thun und schliesslich Rouiller und Bronn gegen Lugano. Zweifellos würde Gourvennec aber gerne Stabilität auf dieser Position haben.

Gesagt ist gesagt

«Nachdem Lausanne YB und Basel jeweils mit fünf Toren besiegt hat, ist es Favorit im Derby. Wir werden dieses Spiel mit Bescheidenheit und Ehrgeiz angehen. Wir sollten uns daran erinnern, dass wir unser letztes Derby, das ebenfalls schwierig war, mit 2:0 in Sion gewonnen haben. Wir haben da sehr gut gespielt.» – Jocelyn Gourvennec setzt die Lausanner vor dem Aufeinandertreffen am Mittwoch neben allem Respekt auch unter Druck.

Mögliche Aufstellung

Mall; Srdanovic, Rouiller, Bronn, Mazikou; Fomba, Cognat; Stevanovic, Antunes, Njoh; Ayé.

Wer fehlt?

Ablie Jallow (verletzt).

Neben dem Platz

Zehn Tore in zehn Spielen! Tristan Nunez ist der beste Torschütze der Schweizer U17-Elite-Meisterschaft. Der 16-jährige französische Stürmer beeindruckt und zieht die Aufmerksamkeit auch international auf sich. Servette, das sich fast schon gewohnt ist, seine Talente wie Johan Manzambi und Roggerio Nyakossi früh zu verlieren, weiss, dass sein Juwel genau beobachtet wird. Nun ist es gelungen, ihn mit einem Vertrag zu binden, wie der Klub auf seinem Nachwuchskanal bekannt gibt.

Hast du gewusst, dass …

… Servette aufpassen muss, beim Erzrivalen keine Klatsche einzufahren? Nach dem 5:0 gegen YB und 5:1 gegen Basel bietet sich Lausanne die historische Chance, in drei Heimspielen in Folge mindestens fünf Tore zu erzielen. Das ist seit der Einführung der Super League 2003 noch keinem Team gelungen.

Aufgepasst auf

Miroslav Stevanovic (35) hat in den letzten beiden Spielen gegen Lausanne getroffen. Am Wochenende ist er zum 200. Mal in der Super League in der Startelf gestanden. Nur neunmal kam er als Joker. Der Bosnier ist die personifizierte Stammkraft.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 10 Runden:

1. Srdanovic 4,3

2. Mall 4,0

3. Douline 4,0

Hier gehts zu allen Genfer Noten.

Der Schiedsrichter

Anojen Kanagasingam.

Der Gegner

«Hört auf damit!» Lausanne-Trainer Zeidler musste sein Team massregeln. Mehr zum Gegner, der aktuell erstaunliche Kantersiege produziert? Hier erscheint das Lausanne-Inside.

11 Runde

Di., Sion – St. Gallen, 20.30 Uhr

Di., Thun – Winterthur, 20.30 Uhr

Mi., Basel – FCZ, 20.30 Uhr

Mi., Lausanne – Servette, 20.30 Uhr

Do., GC – YB, 20.30 Uhr

Do., Lugano – Luzern, 20.30 Uhr