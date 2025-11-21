Sion weitet Partnerschaft mit Fast-Food-Riesen aus

Auf der Einlaufjacke des FC Sion prangt das Burger-King-Logo bereits. Die Zusammenarbeit wird für den Rest der Saison noch vertieft.

Das Burger-King-Logo auf der Einlaufjacke des FC Sion: Die Partnerschaft wird jetzt noch vertieft. Foto: Pius Koller

Der FC Sion weitet seine Partnerschaft mit dem amerikanischen Fast-Food-Riesen Burger King aus. Die Walliser geben in einer Medienmitteilung bekannt, dass die im Sommer begonnene Partnerschaft für den Rest der Saison ausgeweitet wird.

Neben dem Logo, das bereits auf der Brust der Einlaufjacke prangt, sollen beide Parteien mit gemeinsamen Aktionen voneinander profitieren. So kündigt der Klub Besuche von Spielern in den Filialen von Burger King in Martigny VS oder Sierre VS an. Gleichzeitig profitieren Saisonkartenbesitzer beim FC Sion in jedem Burger King im Wallis von speziellen Rabatten.

Im Sommer 2025 führten Sion und Burger King bereits eine ähnliche Aktion mit dem U17-Frauenteam der Walliser durch – damals wurden die jungen Talente ins Rampenlicht der Region gerückt. Jetzt liegt der Fokus auf der 1. Mannschaft. «Es ist eine grossartige Chance für den FC Sion, sich mit einer dynamischen, dem Volk nahen Marke zu verbinden.»

