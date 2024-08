Patric Pfeiffer, auf diese Saison hin neu zu YB gewechselt, hat sich am Samstag im Schweizer Cup am Oberschenkel verletzt.

Kaum da, bereits verletzt: Patric Pfeiffer.

YB hat am Samstag zwar seinen ersten Saisonsieg eingefahren, jedoch muss der Schweizer Meister fortan auf Patric Pfeiffer (25) verzichten.

Der Verteidiger, der vergangene Woche per Leihe von Augsburg zu den Bernern gestossen ist, hat sich beim 10:0-Erfolg im Cup gegen Printse-Nendaz (2. Liga) in einem Zweikampf am rechten Oberschenkel verletzt. Dies gibt YB einen Tag vor dem Playoff-Hinspiel in der Champions League gegen Galatasaray Istanbul bekannt.

Der deutsch-ghanaische Doppelbürger Pfeiffer fällt mindestens sechs Wochen aus.