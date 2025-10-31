DE
Beide Teams unzufrieden
Jensen spricht über sein schönes Tor gegen YB

GC und YB trennen sich 3:3. Nach der Partie ärgern sich die Spieler beider Teams über die verpassten drei Punkte.
Publiziert: vor 38 Minuten
Die Highlights des 11. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
