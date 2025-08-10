Polizei muss am Bahnhof wegen GC- und FCZ-Fans einschreiten

Vor der dritten Runde der Super League kam es zwischen den Fanlagern von GC und FCZ zu einem brenzligen Moment. Die Polizei konnte aber Ausschreitungen verhindern.

FCZ-Fans sind nicht im Letzi, sondern auf dem Weg nach Lausanne. Dabei kam es fast zum Renkontre mit GC-Anhängern am Bahnhof. Foto: Benjamin Soland

Stefan Meier Leiter Desk Sport

Am Bahnhof Zürich kam es am Sonntag vor den Spielen der Super League zu einer brenzligen Situation. Wie die Kantonspolizei Zürich gegenüber Blick bestätigt, tauchten GC-Fans beim Gleis 18 auf, wo der Extrazug der FCZ-Anhänger nach Lausanne um 11.57 Uhr abfahren sollte.

Ein Aufgebot der Polizei war jedoch vor Ort und sorgte mit Unterstützung der Stadtpolizei dafür, dass die beiden Fanlager nicht aneinandergeraten konnten. Mittlerweile sei die drohende Situation bereinigt.

Die potenzielle Gefahr kam auch dadurch zustande, dass der FCZ-Zug offenbar erst mit Verspätung losfahren konnte. Denn der Sonderzug für die GC-Anhänger nach Genf war für 12.28 Uhr ebenfalls auf Gleis 18 geplant.