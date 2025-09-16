DE
FR
Abonnieren

Bei Vertragsende 38
Servette-Urgestein verlängert erneut

Vertragsverlängerung bei Servette: Steve Rouiller bleibt bis 2028. Der Verteidiger ist mit 248 Pflichtspielen einer der dienstältesten Spieler im aktuellen Kader.
Publiziert: vor 15 Minuten
|
Aktualisiert: vor 10 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
Bleibt im Stade de Genève: Steve Rouiller
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

  • Steve Rouiller verlängert Vertrag bei Servette bis 2028
  • Rouiller ist eine feste Stütze und Captain des Teams
  • 248 Einsätze seit 2018 und Aufstieg in die Super League
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_465.JPG
Simon StrimerReporter & Redaktor Sport

Steve Rouiller bleibt Servette weiterhin treu. Wie der Verein bekannt gibt, haben sich Klub und Spieler auf eine Vertragsverlängerung bis 2028 geeinigt. Sie überrascht nicht, da Rouiller eine feste Stütze und Captain bei Servette ist. Dennoch erstaunlich: Rouiller ist im Juli 35 geworden. Bei Vertragsende wird er fast 38 Jahre alt sein.

Rouiller ist einer der Servette-Spieler, die seit einigen Jahren das Gerüst der Genfer bilden. Rouiller kommt auf 248 Einsätze. Lediglich Stevanovic, Frick und Cognat vom aktuellen Kader haben noch mehr.

Wird Rouiller sein Zehnjahäriges im Klub feiern? Der Walliser läuft seit 2018 für die Grenats auf und verhalf dem Team in seiner ersten Saison zum Aufstieg in die Super League. Vor einigen Jahren stand er sogar mal auf der Pikettliste der Schweizer Nati.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Servette FC
Nichts verpassen
Alle Storys zu Servette
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos. 

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC St. Gallen
FC St. Gallen
6
10
15
2
FC Thun
FC Thun
6
5
13
3
FC Basel
FC Basel
6
4
12
4
BSC Young Boys
BSC Young Boys
6
2
11
5
FC Sion
FC Sion
5
5
10
6
FC Zürich
FC Zürich
6
-1
10
7
FC Luzern
FC Luzern
6
0
8
8
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
6
0
6
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
5
-4
3
10
FC Lugano
FC Lugano
5
-6
3
11
Servette FC
Servette FC
5
-6
2
12
FC Winterthur
FC Winterthur
6
-9
2
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
Servette FC
Servette FC
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Super League
        Super League
        Servette FC
        Servette FC