Vertragsverlängerung bei Servette: Steve Rouiller bleibt bis 2028. Der Verteidiger ist mit 248 Pflichtspielen einer der dienstältesten Spieler im aktuellen Kader.

Bleibt im Stade de Genève: Steve Rouiller Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Steve Rouiller verlängert Vertrag bei Servette bis 2028

Rouiller ist eine feste Stütze und Captain des Teams

248 Einsätze seit 2018 und Aufstieg in die Super League

Steve Rouiller bleibt Servette weiterhin treu. Wie der Verein bekannt gibt, haben sich Klub und Spieler auf eine Vertragsverlängerung bis 2028 geeinigt. Sie überrascht nicht, da Rouiller eine feste Stütze und Captain bei Servette ist. Dennoch erstaunlich: Rouiller ist im Juli 35 geworden. Bei Vertragsende wird er fast 38 Jahre alt sein.

Rouiller ist einer der Servette-Spieler, die seit einigen Jahren das Gerüst der Genfer bilden. Rouiller kommt auf 248 Einsätze. Lediglich Stevanovic, Frick und Cognat vom aktuellen Kader haben noch mehr.

Wird Rouiller sein Zehnjahäriges im Klub feiern? Der Walliser läuft seit 2018 für die Grenats auf und verhalf dem Team in seiner ersten Saison zum Aufstieg in die Super League. Vor einigen Jahren stand er sogar mal auf der Pikettliste der Schweizer Nati.

