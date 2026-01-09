DE
FR
Abonnieren

Bei Testspiel-Pleite nicht dabei
Basels Metinho fällt wegen Knieverletzung aus

Metinho hat sich im Training am Knie verletzt. Im Testspiel gegen Elversberg (5:6) konnte der Mittelfeldspieler deshalb nicht spielen.
Publiziert: 18:03 Uhr
Kommentieren
1/4
Metinho wird dem FCB mehrere Wochen fehlen. Er verletzte sich im Training am Knie.
Foto: TOTO MARTI
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo SteinerRedaktor Sport

Der FC Basel muss auf Metinho (22) verzichten. Der Mittelfeldspieler hat sich im Training am Knie verletzt und wird darum die «nächsten Wochen» ausfallen, wie der FCB mitteilt. Der Spieler hat sich eine Verletzung des Bandapparates zugezogen. 

Im Testspiel gegen Elversberg am Freitag (5:6 nach zweimal 60 Minuten) stand der Kongolese daher nicht im Einsatz. In der Hinrunde stand Metinho in 16 von 19 Super-League-Spielen in der Startelf. Einmal fehlte er gelbgesperrt, im letzten Spiel vor Weihnachten fehlte er angeschlagen. Nur im allerersten Saisonspiel verzichtete Trainer Ludovic Magnin (46) in der Startformation freiwillig auf den Doppelbürger Brasiliens und der Demokratischen Republik Kongo. 

Die Tore für den FCB bei der Niederlage gegen den Zweitplatzierten der 2. Bundesliga erzielten Shaqiri (zum 1:1 in der 9. Minute) Leroy (2:2; 28.), Zè (3:4; 88.), Soticek (4:6; 100.) und Kacuri (5:6; 115.). 

Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
In diesem Artikel erwähnt
FC Basel
FC Basel
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Basel
        FC Basel
        Super League
        Super League