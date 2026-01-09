Metinho hat sich im Training am Knie verletzt. Im Testspiel gegen Elversberg (5:6) konnte der Mittelfeldspieler deshalb nicht spielen.

Der FC Basel muss auf Metinho (22) verzichten. Der Mittelfeldspieler hat sich im Training am Knie verletzt und wird darum die «nächsten Wochen» ausfallen, wie der FCB mitteilt. Der Spieler hat sich eine Verletzung des Bandapparates zugezogen.

Im Testspiel gegen Elversberg am Freitag (5:6 nach zweimal 60 Minuten) stand der Kongolese daher nicht im Einsatz. In der Hinrunde stand Metinho in 16 von 19 Super-League-Spielen in der Startelf. Einmal fehlte er gelbgesperrt, im letzten Spiel vor Weihnachten fehlte er angeschlagen. Nur im allerersten Saisonspiel verzichtete Trainer Ludovic Magnin (46) in der Startformation freiwillig auf den Doppelbürger Brasiliens und der Demokratischen Republik Kongo.

Die Tore für den FCB bei der Niederlage gegen den Zweitplatzierten der 2. Bundesliga erzielten Shaqiri (zum 1:1 in der 9. Minute) Leroy (2:2; 28.), Zè (3:4; 88.), Soticek (4:6; 100.) und Kacuri (5:6; 115.).