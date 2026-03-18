Luzern-Verteidiger fällt mehrere Wochen verletzt aus

Stefan Knezevic muss beim FC Luzern zum Saisonendspurt pausieren. Der Innenverteidiger hat im Training einen Schlag erlitten.

Andri Bäggli Redaktion Sport

Schlechte Nachrichten für den FC Luzern: Innenverteidiger Stefan Knezevic fehlt den Innenschweizern für die nächsten vier Wochen. Wie der FCL bekannt gibt, hat Knezevic im Training einen Schlag erlitten und sich eine Verletzung am Blutgefäss im Fuss zugezogen. Der 29-Jährige ist dadurch zu einer Belastungspause gezwungen.

Die Leuchtenstädter können die Top-6 nur noch rein rechnerisch erreichen. Das Duo in der Innenverteidigung dürfte für die nächsten Wochen Bung Meng Freimann und Adrian Bajrami bilden.

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