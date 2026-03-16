FCL-Abwehrtalent zieht sich Gehirnerschütterung zu

Der FC Luzern zittert für das kommende Ligaspiel um Abwehrtalent Bung Meng Freimann. Der Innenverteidiger klagte im Spiel gegen den FC Winterthur über Schwindel und Sehstörungen.

Bung Meng Freimann (20) hat sich bei der 1:2-Heimniederlage Luzerns gegen den FCW eine leichte Gehirnerschütterung zugezogen. Wie die Innerschweizer bekannt geben, klagte das Abwehrtalent über Schwindel und Sehstörungen, nachdem ihn ein Ball im Gesicht getroffen hatte. Freimann musste daraufhin noch vor der Pause ausgewechselt werden.

Nun haben weitere Untersuchungen eine leichte Gehirnerschütterung ergeben. Ob der junge Innenverteidiger am kommenden Sonntag gegen Lausanne (16.30 Uhr) wieder einsatzfähig ist, werden standardisierte Kontrolltests in den nächsten Tagen entscheiden.

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