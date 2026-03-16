DE
FR
Abonnieren

Bei Pleite gegen Winterthur
FCL-Abwehrtalent zieht sich Gehirnerschütterung zu

Der FC Luzern zittert für das kommende Ligaspiel um Abwehrtalent Bung Meng Freimann. Der Innenverteidiger klagte im Spiel gegen den FC Winterthur über Schwindel und Sehstörungen.
Publiziert: vor 12 Minuten
Kommentieren
Einsatz im nächsten Spiel fraglich: FCL-Talent Bung Meng Freimann zieht sich gegen den FCW eine leichte Gehirnerschütterung zu.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus

Bung Meng Freimann (20) hat sich bei der 1:2-Heimniederlage Luzerns gegen den FCW eine leichte Gehirnerschütterung zugezogen. Wie die Innerschweizer bekannt geben, klagte das Abwehrtalent über Schwindel und Sehstörungen, nachdem ihn ein Ball im Gesicht getroffen hatte. Freimann musste daraufhin noch vor der Pause ausgewechselt werden.

Nun haben weitere Untersuchungen eine leichte Gehirnerschütterung ergeben. Ob der junge Innenverteidiger am kommenden Sonntag gegen Lausanne (16.30 Uhr) wieder einsatzfähig ist, werden standardisierte Kontrolltests in den nächsten Tagen entscheiden.

Noch näher dran am FC Luzern

Füge jetzt den FCL deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zum FC Luzern
Nichts verpassen
Alle Storys zum FC Luzern
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Füge weitere Klubs hinzu

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
In diesem Artikel erwähnt
FC Luzern
FC Luzern
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Luzern
        FC Luzern
        Super League
        Super League