Beginn mit englischer Woche
Liga setzt Super-League-Spielplan der Runden 23 bis 33 an

Kurz vor den letzten Super-League-Spielen des Jahres präsentiert die Swiss Football League den Spielplan für das dritte Meisterschaftsdrittel der Schweizer Meisterschaft. Bis am 12. April werden die Plätze in der Championship und der Relegation Group ermittelt.
Publiziert: 16:59 Uhr
|
Aktualisiert: vor 41 Minuten
Kommentieren
1/4
Die Swiss Football League hat die Spiele der Runden 23 bis 33 in der Super League angesetzt.
Foto: LAURENT GILLIERON
Gian-Andri Baumgartner und Keystone-SDA

Am Freitag hat die Swiss Football League den Spielplan für das letzte Meisterschaftsdrittel der Super League vor der Teilung der Liga veröffentlicht. Dieses beginnt mit der 23. Runde am Wochenende des 7. und 8. Februar, wobei es zum Auftakt zu den Duellen Sion-Luzern und Winterthur-Lugano kommt (beide am Samstag um 18 Uhr.) Gleich anschliessend geht es in eine englische Woche mit Spielen von Dienstag bis Donnerstag (10.-12. Februar).

In den Runden 23 bis 33 bestreiten die zwölf Klubs unterschiedlich viele Heimspiele. Während der Leader und Aufsteiger FC Thun sechs Mal vor Heimpublikum antreten kann, erhält der Meister FC Basel etwa nur fünf Heimspiele. Gemäss der SFL soll sich die unterschiedliche Anzahl Heimspiele im weiteren Verlauf der Saison im Idealfall wieder ausgleichen.

Bis zum 12. April werden die Teilnehmer der Championship und Relegation Group ermittelt. An diesem letzten Wochenende sind die Anspielzeiten noch nicht genau festgelegt. Denkbar ist, dass dann eine Mehrheit der Spiele gleichzeitig ausgetragen wird, um eine faire Ausgangslage für die entscheidende 33. Runde zu gewährleisten. Dies ist in der letzten Saison schon der Fall gewesen.

Die sechs Mannschaften in der oberen Tabellenhälfte machen anschliessend in den verbleibenden fünf Runden den Meistertitel und die Europacup-Teilnehmer unter sich aus, die sechs Teams der unteren Tabellenhälfte spielen gegen den Abstieg und die Barrage.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
18
14
37
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
18
15
34
3
FC Basel
FC Basel
18
8
31
4
FC Lugano
FC Lugano
18
2
30
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
18
3
29
6
FC Sion
FC Sion
18
4
27
7
FC Zürich
FC Zürich
18
-5
24
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
17
4
21
9
Servette FC
Servette FC
17
-6
19
10
FC Luzern
FC Luzern
18
-4
18
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
18
-8
17
12
FC Winterthur
FC Winterthur
18
-27
10
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
