Kurz vor den letzten Super-League-Spielen des Jahres präsentiert die Swiss Football League den Spielplan für das dritte Meisterschaftsdrittel der Schweizer Meisterschaft. Bis am 12. April werden die Plätze in der Championship und der Relegation Group ermittelt.

Am Freitag hat die Swiss Football League den Spielplan für das letzte Meisterschaftsdrittel der Super League vor der Teilung der Liga veröffentlicht. Dieses beginnt mit der 23. Runde am Wochenende des 7. und 8. Februar, wobei es zum Auftakt zu den Duellen Sion-Luzern und Winterthur-Lugano kommt (beide am Samstag um 18 Uhr.) Gleich anschliessend geht es in eine englische Woche mit Spielen von Dienstag bis Donnerstag (10.-12. Februar).

In den Runden 23 bis 33 bestreiten die zwölf Klubs unterschiedlich viele Heimspiele. Während der Leader und Aufsteiger FC Thun sechs Mal vor Heimpublikum antreten kann, erhält der Meister FC Basel etwa nur fünf Heimspiele. Gemäss der SFL soll sich die unterschiedliche Anzahl Heimspiele im weiteren Verlauf der Saison im Idealfall wieder ausgleichen.

Bis zum 12. April werden die Teilnehmer der Championship und Relegation Group ermittelt. An diesem letzten Wochenende sind die Anspielzeiten noch nicht genau festgelegt. Denkbar ist, dass dann eine Mehrheit der Spiele gleichzeitig ausgetragen wird, um eine faire Ausgangslage für die entscheidende 33. Runde zu gewährleisten. Dies ist in der letzten Saison schon der Fall gewesen.

Die sechs Mannschaften in der oberen Tabellenhälfte machen anschliessend in den verbleibenden fünf Runden den Meistertitel und die Europacup-Teilnehmer unter sich aus, die sechs Teams der unteren Tabellenhälfte spielen gegen den Abstieg und die Barrage.

