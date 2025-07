Sion-Stürmer Djokic wechselt nach Ungarn

Näher dran dank Blick. Folge jetzt deinem Klub und verpasse nichts mehr. In den Klub-News halten wir dich zum neusten Geschehen auf dem Laufenden.

Dejan Djokic verlässt den FC Sion vorübergehend. Foto: Pascal Muller/freshfocus

Alain Kunz Reporter Fussball

Mittelstürmer Dejan Djokic (24) wechselt leihweise für eine Saison vom FC Sion zum ungarischen Erstligisten Debrecen. Kam er letzte Vorrunde noch regelmässig zu Teileinsätzen und schoss zwei Tore, darunter eines beim historischen Startsieg in Bern gegen YB (2:1), so kam er in 15 der 20 Spiele im Jahr 2025 nicht zum Einsatz. «Es war Dejans Wunsch, sich zu verändern», sagt Sion-Sportchef Barthélémy Constantin, «denn die Situation war für ihn unbefriedigend. Auch für uns macht diese Leihe total Sinn.»