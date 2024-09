Nur drei mickrige Tore hat der FC Winterthur in den ersten sechs Super-League-Spielen erzielt. Das letzte datiert aus dem Kantonsderby gegen den FC Zürich vom 28. Juli. Kurios: Alle drei Treffer gehen auf das Konto von Matteo Di Giusto, der einst im FCZ-Nachwuchs kickte.

Seit kurzem hat Winti einen weiteren FCZler in seinen Reihen: Labinot Bajrami (19). Und auch der trifft. Gegen YB (1:4) steht der Stürmer bei seinem Liga-Debüt nicht nur gleich in der Startelf, sondern beendet auch die fast zweimonatige Durststrecke seines Teams.

Unweit der Schützenwiese aufgewachsen

Schon in der 13. Minute nähert sich Bajrami ein erstes Mal gefährlich dem YB-Kasten. Da landet sein Schuss aber noch im Aussennetz. In der zweiten Halbzeit klappts dann mit dem Torerfolg. Wie ein abgeklärter Routinier lässt er den erfahrenen YB-Goalie David von Ballmoos (29) aussteigen und schiesst zum zwischenzeitlichen 1:1 ein.

Die einzigen beiden Spieler, die für Winti in der Super League bisher getroffen haben: Labinot Bajrami (l.) und Matteo di Giusto. Foto: Claudio de Capitani/freshfocus 1/5

Für Bajrami ist das Tor ein ganz Spezielles. Nicht nur, weil es sein erstes überhaupt in der Super League ist. Das Sturm-Juwel ist unweit der Schützenwiese aufgewachsen, seine Familie führt seit Jahren ein Gipser-Geschäft in der Eulachstadt. Und beim FCW hat Bajrami als Junior das Fussballspielen gelernt, ehe er nach einem Abstecher bei GC in die U16 des FCZ wechselte.

19 Treffer in 21 Promotion-League-Spielen

Schon in der letzten Saison war Winterthur an Bajrami interessiert gewesen. Kein Wunder, bei 19 Promotion-League-Treffer in 21 Partien für die U21 des FCZ. Geklappt hat es mit der Leihe aber erst in diesem Sommer – auch weil der Nachwuchsstürmer bei seinem Stammklub unter Trainer Ricardo Moniz vorerst keine Perspektive mehr hat. Nicht zuletzt auch wegen des Schirmwurf-Eklats in Zug. Ausgerechnet in seiner Heimatstadt Winterthur scheint sich Bajrami nun erfolgreich neuen Schwung zu holen.

2:08 Erleichterung bei YB: «Keine Euphorie, aber auf dem richtigen Weg»

