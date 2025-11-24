DE
Bänderriss am Sprunggelenk
FCL muss mehrere Wochen auf Julian von Moos verzichten

Bittere Nachrichten für den FC Luzern: Die Zentralschweizer müssen verletzungsbedingt drei bis vier Wochen lang ohne Julian von Moos auskommen. Es ist somit fraglich, ob der Stürmer in der Hinrunde noch einmal zum Einsatz kommt.
Publiziert: vor 52 Minuten
1/2
Wegen einer Bänderverletzung wird Julian von Moos länger ausfallen.
Foto: Pius Koller
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Am Samstag musste Julian von Moos beim 2:2 seiner Luzerner gegen Servette nach 65 Minuten verletzt ausgewechselt werden. Nun ist die bittere Diagnose da: Der 24-jährige Stürmer hat sich einen Bänderriss am Sprunggelenk zugezogen, wie der Verein in einer Mitteilung schreibt. Damit wird Von Moos den Innerschweizern drei bis vier Wochen lang fehlen.

Für Luzern ist es ein gewichtiger Ausfall: Der Leihspieler von Servette ist in den letzten Wochen in Fahrt gekommen und hat in drei Partien in Folge jeweils ein Tor geschossen, so auch am Samstag gegen seinen eigentlichen Klub. Ob er nun in der Hinrunde noch einmal auf Torejagd gehen kann, ist fraglich: Das 19. Saisonspiel bestreitet Luzern am 21. Dezember in Lausanne – also in knapp vier Wochen.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
14
11
31
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
14
7
25
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
13
10
24
4
FC Basel
FC Basel
14
6
23
5
FC Lugano
FC Lugano
13
1
22
6
FC Sion
FC Sion
14
3
20
7
FC Luzern
FC Luzern
14
4
18
8
FC Zürich
FC Zürich
14
-6
17
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
14
3
16
10
Servette FC
Servette FC
14
-5
15
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
14
-9
14
12
FC Winterthur
FC Winterthur
14
-25
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
