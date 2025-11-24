Bittere Nachrichten für den FC Luzern: Die Zentralschweizer müssen verletzungsbedingt drei bis vier Wochen lang ohne Julian von Moos auskommen. Es ist somit fraglich, ob der Stürmer in der Hinrunde noch einmal zum Einsatz kommt.

Am Samstag musste Julian von Moos beim 2:2 seiner Luzerner gegen Servette nach 65 Minuten verletzt ausgewechselt werden. Nun ist die bittere Diagnose da: Der 24-jährige Stürmer hat sich einen Bänderriss am Sprunggelenk zugezogen, wie der Verein in einer Mitteilung schreibt. Damit wird Von Moos den Innerschweizern drei bis vier Wochen lang fehlen.

Für Luzern ist es ein gewichtiger Ausfall: Der Leihspieler von Servette ist in den letzten Wochen in Fahrt gekommen und hat in drei Partien in Folge jeweils ein Tor geschossen, so auch am Samstag gegen seinen eigentlichen Klub. Ob er nun in der Hinrunde noch einmal auf Torejagd gehen kann, ist fraglich: Das 19. Saisonspiel bestreitet Luzern am 21. Dezember in Lausanne – also in knapp vier Wochen.

