Servette verpflichtet den französischen Stürmer Florian Ayé.
Manuela BiglerRedaktorin Sport-Desk & Respeakerin
Nach dem verpatzten Saisonstart mit zwei Niederlagen in der Liga und dem Ausscheiden aus der Champions-League-Quali kann Servette zumindest an der Transferfront einen Erfolg verzeichnen. Die Genfer verpflichten mit Florian Ayé (28) einen neuen Torjäger. Ayé kommt vom AJ Auxerre aus der Ligue 1 und unterschreibt in Genf einen Dreijahresvertrag bis Juni 2028.
Der Stürmer wurde mit der U19-Auswahl Frankreichs 2016 Europameister – unter anderem an der Seite von Real-Superstar Kylian Mbappé. In der vergangenen Saison erzielte er für Auxerre in 26 Einsätzen zwei Tore. Mit seinem Torinstinkt und seiner Erfahrung soll Ayé Vizemeister Servette helfen, wieder zurück auf die Erfolgsspur zu finden.
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
2
5
6
2
2
4
6
3
3
3
6
4
2
2
6
5
2
1
4
6
3
-1
4
7
2
0
3
8
2
-1
1
8
2
-1
1
10
2
-2
0
11
2
-5
0
12
2
-5
0
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde