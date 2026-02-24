YB-Stürmer kehrt in die Major League Soccer zurück

Sergio Cordova wechselt leihweise von YB zu St. Louis in die Major League Soccer. Der Stürmer spielte bereits für Real Salt Lake und Vancouver in der US-Liga.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Wenig überraschend scheint Sergio Cordova (28) bei YB keine Zukunft mehr zu haben. Bereits vergangene Woche machten Gerüchte über einen möglichen Abgang des Stürmers nach bloss einer halben Saison bei den Bernern die Runde, jetzt folgt die offizielle Bestätigung.

Der Venezolaner wechselt auf Leihbasis bis Ende Juni 2026 in die nordamerikanische Major League Soccer zum St. Louis City SC. Damit wird er Teamkollege des ehemaligen Schweizer Nationaltorhüters Roman Bürki. St. Louis besitzt eine Kaufoption, wie YB in der Medienmitteilung schreibt.

In seinen 33 Pflichtspieleinsätzen für Gelbschwarz sind Cordova zwei Tore und vier Assists gelungen. Er kennt die Major League Soccer bereits aus seiner Zeit bei Real Salt Lake und Vancouver.

Noch näher dran an YB Füge jetzt YB deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. folgen