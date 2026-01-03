DE
Auch andere Klubs wollen ihn
Holt GC einen neuen Verteidiger aus Bosnien?

GC ist dran, das Kader für die Rückrunde zu verstärken. Gut möglich, dass nun bald ein dritter Transfer folgt.
Publiziert: 18:06 Uhr
|
Aktualisiert: 18:13 Uhr
Posiert Luka Mikulic bald im Letzigrund? Aktuell ist er in seiner Heimat Bosnien tätig.
Foto: Instagram/Luka Mikulic
11_TobiasWedermannKommentar1_11_Kommentar1_Tobias_Wedermann_2024-16361.jpg
RMS_Portrait_AUTOR_465.JPG
Tobias Wedermann und Simon Strimer

Nach Blick-Informationen hat GC grosses Interesse am jungen Innenverteidiger Luka Mikulic (20). Das grossgewachsene Abwehrtalent ist bosnischer U21-Nationalspieler und aktuell in seiner Heimat beim Tabellenneunten Posusje Stammkraft. Oft läuft er auch mit der Captainbinde auf.

Offenbar sind nicht nur die Hoppers stark an Mikulic interessiert. Gemäss Fussballjournalist Rudy Galetti hat auch Salzburg den Linksfuss auf dem Schirm, wie auch Empoli aus Italien oder Rakow Czestochowa aus Polen.

GC lief vor Weihnachten auf dem Zahnfleisch. «Jene Spieler, die übrig blieben, hatten am Schluss zu viele Spiele in den Beinen», sagte beispielsweise Trainer Gerald Scheiblehner. Er sprach von Verstärkungen im Winter.

Besonders in der Abwehr war die Personaldecke sehr dünn. Mit Ismajl Beka (26, von Luzern) ist schon ein Innenverteidiger gekommen. Dazu hat GC die Verpflichtung von YB-Stürmer Emmanuel Tsimba (19) bekanntgegeben. Mikulic wäre bereits der dritte Zuzug in der Winterpause – und ein weiterer Junger in der schon sehr jungen Mannschaft.

