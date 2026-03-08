Der FC Thun ist mit neuen Fragen konfrontiert. Sie kommen so unerwartet, dass sie sich in Thun zum Saisonstart gar niemand gestellt hat. Aber es gibt schon erste Antworten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Diese Tendenzen aus Thun gibts zur Champions-League-Frage

Austragungen in der Stockhorn-Arena hätten einige Vorteile

Lösen die Meisterprämien wieder Wirbel aus? War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Simon Strimer Reporter & Redaktor Sport

Die erste Frage, die der FC Thun in diesen Tagen immer wieder gestellt bekommt: Kann man in der Stockhorn Arena überhaupt Champions League spielen? Der Meistertitel ist mittlerweile so wahrscheinlich, dass es ein Wunder wäre, würde der Aufsteiger das Wunder noch verspielen.

Die einfache Antwort, die man aus Thun auf die Frage erhält: Warum nicht?

Das Thuner Stadion hat mit den 10'014 Plätzen letzten Sommer die Anforderungen für die Frauen-EM erfüllt (ohne Stehplätze 8'100). Und vor einem Jahr jene für die Conference-League-Partien des FC Lugano.

Es ist ein Stadion der Kategorie vier, die höchste Kategorie, und erfüllt daher auf dem Papier die Anforderungen für die Königsklasse. Dafür brauchts mindestens 8'000 Plätze und etliche andere erfüllte Kriterien, die genau definiert sind. Zum Beispiel mindestens 100 VIP- und 50 Journalisten-Plätze.

Bestes Beispiel, dass Champions League auch in einem kleinen Stadion funktioniert, ist der norwegische Sensations-Achtelfinalist Bodö/Glimt, der vor 7845 Fans gegen Inter Mailand den Grundstein fürs Weiterkommen gelegt hat.

Aus Thun ist die Tendenz zu vernehmen, dass man auch den Heimvorteil nicht hergeben wolle, sollte es so weit kommen. Eigene Stadt, eigene Kabinen, mehr Vorlaufzeit beim Einrichten. Ein Ausweichen für mehr Fans ins dreimal so grosse Wankdorf gibt es daher – anders als im Champions-League-Märchen 2005 – ziemlich sicher nicht. Sofern das von den Kapazitäten her überhaupt möglich wäre.

Kann Thun den Prämien-Wirbel diesmal umgehen?

Und zweite Frage nach den Meisterprämien? «Daran haben wir letzten Sommer nach dem Aufstieg wirklich nicht gedacht», sagt Präsident Andres Gerber (52) offen und ehrlich. Schon wieder, wie damals vor 20 Jahren, als die nicht geregelten Prämien grossen Wirbel auslösten. Gerber war damals Captain. Nun sei er optimistisch, mit der Mannschaft eine gute Lösung zu finden, sagt er zu Blick.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos