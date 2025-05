Lange ist es ruhig geblieben im Aktionärsstreit beim FC Luzern, nun geht dieser in die nächste Runde. Am Mittwoch treffen sich die Parteien vor dem Kriminalgericht Luzern zu einer Anhörung wegen eines im August gegen Bernhard Alpstaeg erlassenen Strafbefehls.

1/10 Der Aktionärsstreit beim FCL geht in die nächste Runde: Josef Bieri (l.) und Bernhard Alpstaeg. Foto: freshfocus

Darum gehts Luzerner Fussballklub in sportlichem Erfolg, aber Aktionärsstreit schwelt weiter

Bernhard Alpstaeg wegen Nötigung und versuchter ungetreuer Geschäftsbesorgung angeklagt

Strafbefehl: 100 Tagessätze à 3000 Franken und 10'000 Franken Busse Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Luzern hat sportlich eine erfolgreiche Saison hinter sich. Das Team von Mario Frick zeigte erfrischenden Fussball, qualifizierte sich souverän für die Meisterrunde, nur das Happy End fehlte, verpasste der FCL doch den Sprung in den Europacup. Kein anderer Klub setzt so konsequent auf Spieler aus dem eigenen Nachwuchs. Und nach Ardon Jashari im letzten Sommer gelang es dem FCL im Winter mit Luca Jaquez ein weiteres Eigengewächs für rund sechs Millionen Franken ins Ausland zu verkaufen.

Alles in Minne? Mitnichten. Im Hintergrund schwelt weiter der Aktionärsstreit. Am Mittwoch werden beide Parteien am Kriminalgericht in Luzern angehört, dabei geht es um einen von der Staatsanwaltschaft gegen Bernhard Alpstaeg erlassenen Strafbefehl wegen Nötigung und versuchter ungetreuer Geschäftsbesorgung vom letzten August, in dem dieser mit einer bedingten Geldstrafe von 100 Tagessätzen à 3000 Franken und einer Busse von 10’000 Franken bestraft worden ist.

Strafbefehl wegen Nötigung

Alpstaeg wird vorgeworfen, dass er im Februar 2019 den VR der FCL Holding AG zur Wiedereintragung seines Aktienpaketes von 52 Prozent genötigt habe. Er schrieb in einem Email am 10. Februar 2019 an Josef Bieri (68), falls die Wiedereintragung seines Aktienpaketes von 52 Prozent nicht geschehen werde, «wählen wir den schwierigeren Weg über alle gerichtlichen Instanzen». Dann werde «dreckige Wäsche gewaschen» und es werde persönlich werden. «Auch der FCL wird leiden.»

Zudem soll Alpstaeg dem Rechtsanwalt Marco Bolzern, der teilweise für die FCL Holding AG Dienstleistungen erbrachte, in einem Gespräch zwei Tage später gesagt haben, es werde «ganz viel Schmutziges an die Oberfläche gespült. Es würde dann eine Ehe in die Brüche gehen und es habe sexuelle Verfehlungen gegeben.»

Zankapfel ist dabei auch das von Alpstaeg vom ehemaligen FCL-Präsidenten Walter Stierli für 500’000 Franken erstandene Aktienpaket von 25 Prozent, das dieser laut dem FCL nicht rechtmässig erworben haben soll und das der Verwaltungsrat der Holding deswegen an einer denkwürdigen GV im Dezember 2022 strich. Ob dem so ist, wird zu einem späteren Zeitpunkt in einem laufenden Zivilverfahren vor dem Luzerner Bezirksgericht entschieden.

Beim Vorwurf der versuchten ungetreuen Geschäftsbesorgung geht es um die 60 Prozent der Aktien der Stadion Luzern AG, die Alpstaeg 2019 erwarb. Dabei soll laut Staatsanwaltschaft dieser «unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zugelassen habe, dass andere am Vermögen geschädigt worden sind». Alpstaeg soll dabei in Absicht gehandelt haben, um sich oder eine andere Person unrechtmässig zu bereichern.

Alpstaeg weist Vorwürfe zurück, Gegenseite schweigt

Alpstaeg hat den Strafbefehl nicht akzeptiert, weist sämtliche Vorwürfe zurück und plädiert auf Freispruch, weswegen es zur Verhandlung kommt. «Das E-Mail an Bieri enthält keine Drohung und beim zitierten Gespräch handelt es sich um eine unbelegte Behauptung», so Alpstaegs Sprecher Sacha Wigdorovits (73) zu Blick. Zudem hätte ein von den beiden Parteien gemeinsam ausgesuchter, unabhängiger Gutachter Alpstaeg recht gegeben, worauf dieser die Wiedereintragung der Aktien forderte. «Es gibt Emails, die belegen, dass der FCL von Bernhard Alpstaeg Geld brauchte, um den Klub vor dem Konkurs zu retten und die Lizenz für die kommende Saison zu erhalten.»

Aus Sicht Wigdorovits' würden auch Aussagen der Aktionäre Hans Schmid und Marco Sieber gegenüber der Luzerner Zeitung am 7. November 2019 zeigen («Über die Detektiv-Aussage und die Drohung, Privates öffentlich zu machen, hatten wir gelacht»), dass sich diese von Alpstaeg nicht bedroht gefühlt hätten. Zudem sei Marco Bolzern nicht glaubwürdig, da dieser später u.a. wegen Urkundenfälschung verurteilt worden sei.

Beim Vorwurf der versuchten ungetreuen Geschäftsbesorgung argumentiert die Alpstaeg-Seite, dass dieser seine Interessen nicht verheimlicht habe und der FCL ein Jahr vor der Transaktion vom geplanten Kauf gewusst habe. «Und ein Vorkaufsrecht des Klubs für die Aktien hat es laut Baurechtsvertrag nicht gegeben», so Wigdorovits.

Urteil am 13. Juni

Thomas Hochstrasser, Partner von Niederer Kraft Frey AG und Anwalt von Josef Bieri, will sich auf Anfrage von Blick vor der Gerichtsverhandlung nicht zur Sache äussern. An dieser wird Alpstaeg persönlich mit seinem Sprecher und Anwalt erscheinen, die Gegenseite ist neben dem Anwalt von Josef Bieri auch durch Anwälte des FC Luzern sowie dem Trio Hans Schmid, Marco Sieber und Samih Sawiris vertreten.

Das Urteil der drei Richter wird am 13. Juni erwartet. Beide Partien haben angekündigt, dass sie sich vorbehalten, das Urteil anzufechten – falls nötig bis vor Bundesgericht.