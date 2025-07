Nächster Turniersieg für Alexander Bublik. Der Kasache kann den Schwung aus dem Erfolg in Gstaad mitnehmen und triumphiert auch in Kitzbühel.

Alexander Bublik ballt die Faust: Erneut verlässt er ein Turnier ohne Niederlage. Foto: Keystone

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Alexander Bublik fühlt sich in der Höhe sichtlich wohl. Nach seinem Triumph in Gstaad am vergangenen Sonntag holt sich der Kasache am Samstag auch den Titel in Kitzbühel.

Die Nummer 30 der Weltrangliste besiegte im Final den Franzosen Arthur Cazaux (ATP 100) 6:4, 6:3 und feierte den siebenten Titel auf der Haupttour und den dritten in dieser Saison, nachdem er im Juni auch das ATP-500-Turnier in Halle auf Rasen gewonnen hatte.

Während Bublik mit 28 Jahren seinen 14. Final bestritt, war es für den 22-jährigen Cazaux der erste. Die beiden hatten vor einer Woche bereits im Halbfinal von Gstaad gegeneinander gespielt – Bublik gewann 6:1, 7:5.