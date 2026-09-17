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Allix über erstes Profitor
«Grosser Stolz, in diesem Trikot zu treffen»

Téo Allix trifft zum 3:2 gegen Thun und schiesst damit sein erstes Profitor. Nach dem Spiel spricht er über das Spiel und über seinen Treffer.
Publiziert: 12:28 Uhr
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