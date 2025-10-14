Du willst wissen, was rund um YB läuft? Dann nutze das neue Feature «Follow My Team» und profitiere mehrfach. Folge dem Klub, erhalte personalisierte Inhalte und wahre deine Chance auf tolle Gewinne.

Sei näher dran an deinem Klub und hol dir einen der tollen Preise

Beim ersten Duell gabs für YB in Basel eine Klatsche. Gelingt Males und Co. gegen Schmid und dessen Basler die Revanche im Wankdorf? Foto: Pius Koller

In der Super League steht am 2. November ein echter Kracher auf dem Programm. YB empfängt den FCB zum Spitzenspiel – der letztjährige Meister hat den amtierenden zu Gast. Für YB-Fans bietet sich rund um den Kracher nun eine tolle Gelegenheit. Wer dem Klub bei Blick folgt, erhält nämlich die Chance auf super Preise.

Blick verlost unter allen Followern der Young Boys 2 x 2 VIP-Tickets sowie 2 x 2 Tickets auf der Gegentribüne. Die VIP-Tickets sind inklusive eines kostenlosen Dreigangbuffets und Getränken in der Valiant Lounge sowie hervorragender Sitzplätze auf der Haupttribüne. Ausserdem gibts zwei Jahresabos und fünf 3-Monatsabos für Blick+ zu gewinnen.

So machst du mit

Was musst du tun? Klicke hier auf den Link, wähle YB aus der Liste der Teams aus und aktiviere die Funktion mit dem Plus-Symbol rechts. Danach kannst du dich einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower.

Folgen kannst du immer, Teilnahmeschluss für den Wettbewerb ist am 22. Oktober 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden. Wenn du dem Team bereits folgst, nimmst du automatisch am Wettbewerb teil.

Die Vorteile von «Follow My Team»

Was bringt dir die neue «Follow My Team»-Funktion? Sie bringt dich näher an dein Super-League-Team als je zuvor. Storys, Videos, Statistiken – du verpasst garantiert nichts mehr.

Als Fan gerätst du auf der App, mit dem Mobile oder auch auf dem Desktop via Sportseite mit einem Klick auf deine Team-Seite. Dort findest du alle Artikel und Videos zu deinem Team. Dank der Übersicht über die nächsten Spiele hast du den Kalender immer im Griff und behältst mit der aktuellen Tabelle den Überblick. Das Suchen und Scrollen nach deinen Klub-Inhalten gehört damit der Vergangenheit an.

Mit dem Feature erhältst du als User der App automatisch Pushs, sobald bei deinem Lieblingsteam etwas passiert. So bleibst du garantiert immer auf dem Laufenden. Damit du nie mehr ein Goal verpasst, sorgen die Live-Aktivitäten in der App . Diese kannst du so einstellen, dass das Resultat deines Lieblingsteams immer als Widget auf dem Sperrbildschirm deines Handys erscheint.

Folge mehreren Klubs

Du willst auch wissen, was bei den Rivalen läuft oder kannst dich nicht zwischen Klubs entscheiden? Kein Problem! Die neue Funktionalität bietet dir die Möglichkeit, mehreren Teams zu folgen. Wähle einfach den gewünschten Klubs aus der Liste aus und füge ihn wie oben beschrieben hinzu. In deiner persönlichen Übersicht werden dann alle von dir ausgewählten Favoriten angezeigt.

Blick wird so umso mehr zu deiner Anlaufstelle Nummer eins im Fussball. Mit Geschichten hautnah an den Protagonisten, mit Analysen, Spielernoten, Highlight-Videos und vielem mehr.