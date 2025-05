Winterthur spielt auch nächste Saison in der Super League. GC muss trotz Sieg in die Barrage, Yverdon geht runter. Das Abstiegsdrama zum Nachlesen.

Lucas Werder Reporter Fussball

20.30 Uhr – Anpfiff auf allen drei Plätzen: Schiedsrichter Lukas Fähndrich pfeift auf der Schützenwiese die Partie zwischen Winterthur und Sion an. Das letzte Spiel nimmt das Heimteam vom zehnten Tabellenplatz aus in Angriff – mit einem Punkt Vorsprung auf die beiden Verfolger. Holt Winterthur mindestens gleich viele Zähler wie GC und Yverdon, ist der Klassenerhalt Tatsache.

20.42 Uhr – Muci schiesst GC mit Traumtor in Führung: GC erwischt im Letzigrund gegen St. Gallen einen richtig guten Start. Muci kommt im Strafraum an den Ball und spediert den Ball mit einem sehenswerten Hacken-Schuss am verdutzten Zigi vorbei ins Netz. GC springt auf Platz 10, Winti droht die Barrage.

20.54 Uhr – Winterthur schnappt sich wieder Platz 10: Das Fernduell um den Klassenerhalt ist endgültig lanciert. Gomis trifft mit einem abgelenkten Distanzschuss zum 1:0 für Winterthur. Das Forte-Team ist wieder auf Kurs Richtung Ligaerhalt, GC rutscht wieder auf den Barrage-Platz ab.

21.01 Uhr – Yverdon braucht Schützenhilfe: Weil die beiden Konkurrenten im Abstiegskampf beide führen, hilft Yverdon zu diesem Zeitpunkt nicht mal mehr ein Heimsieg gegen den FCZ weiter. Zwar wären die Waadtländer bei einem eigenen Treffer wieder punktgleich mit GC, die Tordifferenz spricht allerdings klar für die Hoppers.

21.09 Uhr – Vorentscheidung auf der Schützenwiese? Gomis lässt Winterthur zum zweiten Mal jubeln. Nachdem Sion-Goalie Fayulu zuerst überragend gegen Di Giusto pariert, zimmert der Senegalese den Ball zum 2:0 in Netz. Die Schützenwiese brennt, Winterthur steht vor dem Ligaerhalt.

21.13 Uhr – Schlusslicht gibt ein Lebenszeichen: Jetzt führt auch der dritte Abstiegskandidat. Marques nickt nach einem Eckball ein. Brecher, der zuerst noch stark hält, ist chancenlos. Weil aber auch Winterthur und GC führen, hilft das Tor den Waadtländern noch nicht weiter.

21.33 Uhr – Ausgangslage zur Pause wie vor Anpfiff: Winterthur steht in der Live-Tabelle weiterhin auf Platz 10, GC muss in die Barrage und Yverdon verabschiedet sich direkt in die Challenge League.

21.42 Uhr – Zürich patzt, Yverdon legt nach: Die Spieler des FCZ scheinen sich nicht mehr aktiv in den Abstiegskampf einschalten zu wollen. Anders lässt es sich nicht erklären, dass die Zürcher Le Pogam derart unbedrängt durch ihre Abwehr spazieren lassen. Der Captain trifft zum 2:0, die Waadtländer bleiben aber Letzter.

21.47 Uhr – Vorentscheidung im Waadtland: Komano vollendet einen Konter zum 3:0 für Yverdon. Die Partie im Municipal ist gegessen. Um es noch aus eigener Kraft auf den Barrageplatz zu schaffen, bräuchten die Gastgeber noch 16 weitere Treffer – oder einen Punktverlust der Konkurrenz.

21.53 Uhr – St. Gallen verpasst Ausgleich: Kassiert GC gegen St. Gallen ein Tor, übernehmen die Hoppers die Rote Laterne. Zweimal ist es fast so weit. Erst rettet Hammel mit einem starken Reflex gegen Stevanovic, dann setzt Csoboth seinen Versuch knapp am GC-Tor vorbei.

21.56 Uhr – GC schlägt eiskalt zu: Der Rekordmeister kann etwas aufatmen. Lee köpfelt eine Flanke von Abrashi via Innenpfosten zum 2:0 ins Tor. GC ist drauf und dran, zumindest die Barrage gegen Aarau einzutüten.

22.06 Uhr – Winterthur steht vor dem Ligaerhalt: Von den Gastgebern kommt auf der Schützenwiese nur noch wenig. Aber auch Sion scheint mit dem 0:2 leben zu können. Eine oscarwürdige Schwalbe von Chouaref bleibt das Highlight der zweiten Hälfte.

22.09 Uhr – Vallci fliegt vom Platz: Die Vorentscheidung auch im Letzigrund. Espen-Verteidiger Vallci holt sich als letzter Mann die Rote Karte ab. Die Hoppers können für die Barrage planen.

22.18 Uhr – Zürcher Joker mit Doppelpack: Der eingewechselte Reverson verkürzt die Partie mit zwei Toren auf 2:3. Am wertlosen Yverdon-Sieg ändert sich aber nichts mehr. Nach zwei Jahren steigen die Waadtländer wieder in die Challenge League ab.

22.21 Uhr – Die Schützenwiese in Ekstase! Das abgeschlagene Schlusslicht der Hinrunde bleibt nach einer starken Rückrunde ein weiteres Jahr in der Super League.