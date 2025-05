1/16 Taulant Xhaka verabschiedet sich von der Fussballbühne. Foto: keystone-sda.ch

Die Premiere

Im September 2010 steht Taulant Xhaka im Cup gegen Mendrisio (5:0) zum ersten Mal für die FCB-Profis auf dem Platz. Thorsten Fink bringt den 19-Jährigen als Rechtsverteidiger, Bruder Granit spielt im Zentrum. Ein paar Monate später stehen die Brüder auch in der Liga gemeinsam auf dem Feld.

Der Ausraster

In einem wilden Klassiker (0:2) verliert Xhaka im Mai 2023 komplett die Nerven. Nach zahlreichen verbalen Provokationen streckt er tief in der Nachspielzeit FCZ-Verteidiger Nikola Katic mit einem Kopfstoss nieder. Xhaka kassiert eine Mega-Sperre, sieht insgesamt acht Spiele lang zu. Später erklärt er im Blick-Interview, wie unangenehm ihm die Aktion gegenüber seinem kleinen Sohn gewesen sei. Nur um ein paar Monate später vor der Muttenzerkurve mit einem T-Shirt zu posieren. Darauf abgebildet: die Kopfstoss-Aktion gegen Katic.

Die Hommage

Weil die französischen Behörden den FCB-Fans kurzfristig die Reise nach Nizza verbieten, muss der FCB im April 2023 im Viertelfinal-Rückspiel der Conference League ohne eigene Fans antreten. Anstelle des verletzten Fabian Frei läuft Xhaka als Captain auf und setzt schon beim Aufwärmen ein Zeichen. Statt in einem Einlaufshirt betritt der Routinier den Rasen in einem Match-Trikot mit der Nummer 12. Eine Hommage an den zwölften Mann, auf den die Basler gegen Nizza verzichten müssen. Für Weiterkommen reicht es in einer dramatischen Partie (1:2 n.V.) am Ende trotzdem.

Der Doppelassist

Oft geht vergessen, dass der Mittelfeld-Abräumer auch über ein feines Füsschen verfügt. Beim bis heute letzten Basler Sieg gegen den FCZ liefert Xhaka im August per Freistoss zwei massgeschneiderte Vorlagen. Amdouni und Males vollenden jeweils per Kopf. Am Ende gewinnt der FCB mit 4:2.

Das Traumtor

Als Torschütze ist Xhaka nur selten in Erscheinung getreten, gerade einmal neun Treffer haben sich über die 399 Spiele angesammelt. Doch wenn Xhaka mal trifft, dann umso sehenswerter. Sein vielleicht schönstes Tor gelingt ihm im April 2018 gegen YB (2:2), als er den Ball aus rund 25 Metern im Lattenkreuz versorgt.

Der Treueschwur

Nach nur einer Saison beim FCB zieht Trainer Paulo Sousa im Sommer 2015 zur AC Fiorentina weiter. Nur zu gerne hätte der Portugiese gleich auch noch seinen Lieblingsspieler mit nach Italien genommen. Drei bis viermal pro Tag klingelt Sousa bei Xhaka rein, doch für den im St.-Johann-Quartier aufgewachsenen Ur-Basler ist ein Wechsel nach Italien kein Thema. Zu gross ist die Liebe zur Stadt, zu eng die Verbundenheit zu seinem FCB.

Die Gala

Im Oktober 2017 schickt Taulant Xhaka Siegesgrüsse aus Moskau. Mit einem Traumtor aus der Distanz und einem Assist auf Dimitri Oberlin sorgt der Terrier fast im Alleingang für den 2:0-Auswärtssieg gegen ZSKA. Es ist Xhakas grösstes Spiel im FCB-Dress. Von Blick gibts die Note 6.

Der Cupsieg

Weil Silvan Widmer (verletzt) und Raoul Petretta (gesperrt) für den Cupfinal gegen Thun ausfallen, muss Xhaka im Mai 2019 als Rechtsverteidiger aushelfen. Dieser erledigt seinen Job aber genauso abgeklärt wie die beiden etatmässigen Aussenverteidiger. Der FCB gewinnt 2:1, es ist bis zu dieser Saison der letzte Titel für Xhaka.

Der Eklat

Logisch, wird der erste Meistertitel seit acht Jahren Mitte Mai 2025 emotional gefeiert. Doch während der spontanen Party auf dem Barfi-Balkon leistet sich der Routinier gleich mehrere Entgleisungen. Erst zündet Xhaka eine Pyro-Fackel, dann verhöhnt er am Mikrofon den FCZ und GC. Es fallen sogar die Worte «Tod» und «Hass». Die SFL verurteilt den Ur-Basler im Anschluss zu einer Busse von 7500 Franken, 18 Stunden gemeinnütziger Arbeit und einer Spielsperre.

Der Abschied

Nach 407 Spielen für Rotblau wird Xhaka am letzten Spieltag der Saison 2024/2025 im Joggeli verabschiedet. Die Muttenzerkurve feiert ihren Liebling mit einer riesigen Choreo und einem Transparent mit der Aufschrift «Dangge für 111 Gääli, 7 Roti & 9 Knaller». Seine Rückennummer 34 wird beim FCB künftig nicht mehr vergeben. So wie er sich das im Vorfeld gewünscht hatte, bestreitet Xhaka in seinem letzten Spiel noch einmal 34 Minuten für den FCB. Im Anschluss darf er zum siebten Mal den Meisterpokal in die Höhe stemmen.

