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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
2:1
1
1
3
2
FC Basel
1
1
3
3
Grasshopper Club Zürich
1
0
1
3
FC Lausanne-Sport
1
0
1
5
FC Lugano
0
0
0
5
FC Sion
0
0
0
5
FC St. Gallen
0
0
0
5
FC Vaduz
0
0
0
5
FC Zürich
0
0
0
5
BSC Young Boys
0
0
0
11
FC Luzern
1:2
1
-1
0
12
Servette FC
1
-1
0
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde