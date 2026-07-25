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Abrashi zum Saisonstart
«Haben es ziemlich gut gemacht – aber auch noch Luft nach oben»

Zum Auftakt der Super League teilen sich Lausanne und GC die Punkte. Die Zürcher gleichen die Partie spät zum 1:1 aus. Amir Abrashi und Olivier Custodio sprechen im Video über die Partie.
Publiziert: vor 10 Minuten
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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
2:1
1
1
3
2
FC Basel
FC Basel
1
1
3
3
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
1
0
1
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
1
0
1
5
FC Lugano
FC Lugano
0
0
0
5
FC Sion
FC Sion
0
0
0
5
FC St. Gallen
FC St. Gallen
0
0
0
5
FC Vaduz
FC Vaduz
0
0
0
5
FC Zürich
FC Zürich
0
0
0
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
0
0
0
11
FC Luzern
FC Luzern
1:2
1
-1
0
12
Servette FC
Servette FC
1
-1
0
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
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