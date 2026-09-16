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Abrashi nach Sion-Ohrfeige
«So reicht es in der Super League nicht»

Amir Abrashi, Marvin Hübel, Jan Kronig und Barthélémy Constantin sprechen nach dem Sion-Sieg gegen GC über das Spiel.
Publiziert: vor 35 Minuten
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Die Highlights des 4. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
In diesem Artikel erwähnt
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
FC Sion
FC Sion
Super League
Super League
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