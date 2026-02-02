Das Kapitel Keyan Varela ist bei Servette vorerst beendet: Der Stürmer wechselt für den Rest der Saison leihweise zu Greuther Fürth.

Siebenmal lief Keyan Varela seit Saisonbeginn für Servette in der Super League auf und erzielte dabei ein Tor. Auch aufgrund von Verletzungen stand er seit Mitte Oktober allerdings auf keinem Matchblatt mehr. So machte der 19-jährige Stürmer aus dem Genfer Nachwuchs zuletzt eher mit einem kurzfristig geplatzten Wechsel und einem etwas unbedarften Post seines Agenten auf sich aufmerksam.

Nun zieht Servette vorerst einen Schlussstrich und leiht Varela bis zum Saisonende an Greuther Fürth aus. Der Tabellenletzte der 2. Bundesliga besitzt eine Kaufoption. Ganz ohne Nebengeräusche geht der Abgang nicht über die Bühne: Varela habe sich «nicht mehr im Einklang mit den Werten von Servette» verhalten, heisst es in der entsprechenden Mitteilung des Genfer Vereins.

