Abgang mit Nebengeräuschen
Servette verleiht Stürmer Varela nach Deutschland

Das Kapitel Keyan Varela ist bei Servette vorerst beendet: Der Stürmer wechselt für den Rest der Saison leihweise zu Greuther Fürth.
Publiziert: vor 24 Minuten
|
Aktualisiert: vor 19 Minuten
Keyan Varela wird vorerst nicht mehr für Servette auflaufen.
Foto: Pascal Muller/freshfocus

Siebenmal lief Keyan Varela seit Saisonbeginn für Servette in der Super League auf und erzielte dabei ein Tor. Auch aufgrund von Verletzungen stand er seit Mitte Oktober allerdings auf keinem Matchblatt mehr. So machte der 19-jährige Stürmer aus dem Genfer Nachwuchs zuletzt eher mit einem kurzfristig geplatzten Wechsel und einem etwas unbedarften Post seines Agenten auf sich aufmerksam.

Nun zieht Servette vorerst einen Schlussstrich und leiht Varela bis zum Saisonende an Greuther Fürth aus. Der Tabellenletzte der 2. Bundesliga besitzt eine Kaufoption. Ganz ohne Nebengeräusche geht der Abgang nicht über die Bühne: Varela habe sich «nicht mehr im Einklang mit den Werten von Servette» verhalten, heisst es in der entsprechenden Mitteilung des Genfer Vereins.

Servette FC
Servette FC
Super League
Super League
