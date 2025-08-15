DE
39 Länderspiele für Luxemburg
Winti holt einen Nationalspieler für die Verteidigung

Der FC Winterthur reagiert auf die Verletzung von Loïc Lüthi und verpflichtet Marvin Martins. Der Luxemburger kommt ablösefrei.
Publiziert: vor 40 Minuten
|
Aktualisiert: vor 39 Minuten
Marvin Martins, hier beim testspiel von Luxemburg gegen die Schweiz, wechselt zum FC Winterthur.
Foto: keystone-sda.ch
RMS_Portrait_531.JPG
Cédric HeebRedaktor Sport

Der FC Winterthur nimmt den Luxemburger Marvin Martins (30) unter Vertrag. Es ist eine Reaktion auf den verletzungsbedingten Ausfall von Stamm-Innenverteidiger Loïc Lüthi (21).

Der 30-Jährige kommt ablösefrei und bekommt von den Eulachstädtern einen Vertrag für diese Saison inklusive Option auf ein weiteres Jahr. Martins kickte auf Vereinsebene unter anderem in Holland, Österreich und in der Ukraine und bringt die Erfahrung von 39 Länderspielen mit. So stand er auch beim Testspiel gegen Schweizer Nati im März in St. Gallen auf dem Rasen.

In diesem Artikel erwähnt
FC Winterthur
FC Winterthur
Super League
Super League
