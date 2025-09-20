DE
2:0 gegen Prishtina Bern
Sion steht nach Arbeitssieg in der nächsten Cup-Runde

Sion tut sich in der zweiten Cup-Runde lange schwer und liegt gegen Prishtina Bern aus der 1. Liga Classic bis in die Nachspielzeit nur knapp vorne. Am Ende stehen die Walliser dank eines 2:0-Siegs dennoch im Achtelfinal des Schweizer Cups.
Publiziert: vor 22 Minuten
|
Aktualisiert: vor 2 Minuten
In seinem zweiten Cup-Einsatz gastiert der FC Sion auswärts beim FC Prishtina Bern. Das Team aus der 1. Liga Classic erweist sich als hartnäckiger Gegner.
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Schliesslich fällt das 2:0 doch noch: In der zweiten Minute der Nachspielzeit geht der eingewechselte Liam Chipperfield vor dem Prishtina-Tor völlig vergessen. Diese Chance lässt sich der Mittelfeldmann nicht nehmen: Überlegt versenkt er das Leder via Innenpfosten im Berner Tor und sorgt damit für die endgültige Entscheidung in dieser Cup-Partie.

Dieser sind die Sittener zuvor mehrmals nahe gekommen: Hajrizi setzt einen Kopfball nach 52 Minuten nur knapp neben das Tor. Auch Baltazar kann seinen Schuss aus der zweiten Reihe nicht im gegnerischen Tor unterbringen (73.). Insgesamt strahlt der Oberklassige gegen das Team aus der 1. Liga Classic aber trotz spielerischer Überlegenheit nur wenig Torgefahr aus.

Gleichzeitig agiert er in der Defensive sehr abgeklärt: Wirklich gefährlich für das Sittener Tor wird es nur in der 62. Minute, als Racioppi einen Schuss von Lekaj aus spitzem Winkel abwehren muss.

Zu diesem Zeitpunkt liegt Sion schon lange in Führung: Bereits nach acht Minuten eröffnet Josias Lukembila nach einem halbhohen Zuspiel von Ilyas Chouaref per Direktabnahme das Skore. In diesem zähen Spiel ist es praktisch für die gesamte Dauer der einzige Treffer – bis Chipperfield sein Team in der Nachspielzeit endgültig erlöst.

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos. 

