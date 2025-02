In seinen ersten 17 Saisonspielen hat Xherdan Shaqiri (33) sechs Tore erzielt und elf weitere vorbereitet. Der ewige Skorerpunkte-Rekord scheint aber trotzdem ausser Reichweite.

17 Skorerpunkte in 17 Spielen

1/7 Xherdan Shaqiri spielt eine überragende Saison. Foto: BENJAMIN SOLAND

Auf einen Blick Xherdan Shaqiri beeindruckt mit starken Leistungen beim FCB in dieser Saison

Shaqiri jagt Stevanovics Liga-Rekord für die meisten Vorlagen in einer Saison

Chapuisats Bestmarke von 43 Skorerpunkten in einer Saison bleibt unerreicht Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Lucas Werder Reporter Fussball

Genau so hat sich Xherdan Shaqiri (33) seine Rückkehr nach Basel vorgestellt. Mit acht Toren und zwölf Vorlagen hat der Spielmacher riesigen Anteil daran, dass sein FCB plötzlich wieder von einem Titel träumen darf. In der Liga allein sind es 17 Skorerpunkte in 17 Spielen. Damit fehlen Shaqiri bereits jetzt nur noch zwei Torbeteiligungen, um die Marke des Liga-Topskorers der vergangenen Saison einzustellen. Für diese war 2023/2024 ein anderer Routinier verantwortlich. Renato Steffen (33) reichten 19 Skorerpunkte (6 Tore, 13 Vorlagen) für diese Auszeichnung.

Klingt also schon fast danach, als wäre Shaqiri in dieser Saison auf Rekordjagd. Doch weit gefehlt, Steffens Marke aus der vergangenen Spielzeit ist ein historischer Tiefstwert. In den 21 Saisons seit Einführung der Super League (2003/2004) blieb der Liga-Topskorer nur ein weiteres Mal unter 26 Skorerpunkten. Mladen Petric reichten 2006/2007 21 Torbeteiligungen zum Titel, was nicht einmal die Hälfte des Skorerpunkte-Rekords ausmacht.

Rekord liegt bei 43 Skorerpunkten

Diesen stellte Stéphane Chapuisat gleich in der allerersten Super-League-Saison für YB auf. Der heutige YB-Chefscout traf 2003/2004 24 Mal und bereitete 19 weitere Tore vor. Diese Marke von 43 Skorerpunkten in einer Saison dürfte selbst für Shaqiri ausser Reichweite liegen. 26 Torbeteiligungen müssten in den letzten 17 Spielen noch auf sein Konto wandern. Fairerweise gilt es aber festzuhalten, dass der Sommer-Neuzugang die ersten vier Saisonspiele verpasst hat. Andererseits dauert die Super-League-Saison nach der Modusänderung auch zwei Spiele länger als noch bei Rekordhalter Chapuisat.

Zumindest bei den Skorerpunkten pro Einsatzminuten kann Shaqiri aber einigermassen mithalten. Chapuisat kommt in seiner Rekordsaison auf einen Skorerpunkt alle 70 Minuten, Shaqiri ist in dieser Saison alle 75 Minuten an einem Basler Treffer direkt beteiligt.

Shaqiri jagt Stevanovic-Marke

Auch Shaqiris 17 Skorerpunkte in den ersten 17 Einsätzen reichen nicht zu einem Rekord. Miralem Sulejmani hatte 2018/2019 bereits nach 16 Spielen sieben Tore und zwölf Vorlagen auf dem Konto. Mit einer Torbeteiligung alle 59 Minuten hätte der YB-Spielmacher sogar den 43-Punkte-Rekord von Chapuisat angreifen können. Doch der Serbe fiel nach einer überragenden ersten Saisonhälfte mit einem Fussbruch und einem Sehnenriss monatelang aus.

Will Shaqiri doch noch einen Rekord eintüten, muss er sich auf die Vorbereitung von Toren konzentrieren. Elf Assists hat er nach 21 Runden auf dem Konto. Das reicht noch nicht für eine Auszeichnung, acht Mal hatte ein Spieler zu diesem Saisonzeitpunkt mehr Vorlagen auf dem Konto nach der gleichen Anzahl Spielen. Den Spitzenwert stellte 2021/2022 Servettes Miroslav Stevanovic mit 15 Assists in den ersten 21 Ligaspielen auf. Obwohl der Bosnier bis zum Saisonende nur noch fünf weitere Tore vorbereitet hatte, reichten die 20 Vorlagen am Ende für eine neue Super-League-Bestmarke. Hält Shaqiri seinen Schnitt, wird er zumindest diesen Rekord einheimsen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos