YB-Coach Patrick Rahmen feiert nach zwölf sieglosen Spielen endlich wieder einen Erfolg in der Super League. Der 4:1-Sieg gegen Ex-Klub Winterthur bringt Erleichterung und Hoffnung auf eine Wende in der Saison.

Ob Patrick Rahmen überhaupt noch gewusst hat, wie sich ein Ligasieg anfühlt? Mitte April hatte der YB-Trainer zuletzt in der Super League einen Vollerfolg eingefahren. Eine Serie, die auch an Rahmen nicht spurlos vorbeigegangen ist. «Man versucht, solche Dinge bei Seite zu schieben. Aber das beschäftigt einen natürlich schon», sagt der YB-Coach.

Ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub Winterthur beendete er am Sonntag seine zwölf Spiele andauernde Durststrecke. «Es ist auch Zeit geworden», so der sichtlich erleichterte Rahmen nach dem 4:1-Sieg seiner Berner. «Ein solcher Saisonstart macht schon etwas mit einer Mannschaft, die es gewohnt ist, zu gewinnen.»

Im Kellerduell auf der Schützenwiese erweisen sich die Gastgeber aber auch als guter Aufbaugegner. Zwar hält Winterthur im ersten Durchgang mit und kommt selbst zweimal gefährlich vors Berner Tor. Der einzige Treffer der ersten Hälfte geht aber auf das Konto von YB-Stürmer Monteiro. Dieser wird nach einem fatalen Seitenwechsel von Schneider ideal durch Males lanciert.

Doch wie immer in dieser Saison hat die Berner Führung auch dieses Mal nicht lange Bestand. FCZ-Leihgabe Labinot Bajrami sorgt bei seinem Ligadebüt für Winterthur kurz nach Wiederanpfiff für den Ausgleich.

Captain Benito gibt Comeback

Doch für einmal hat YB tatsächlich die passende Antwort parat. Keine zwei Minuten nach dem Gegentor ist es wieder Monteiro, der die Berner mit einem abgelenkten Schuss in Führung bringt. Es ist die Vorentscheidung. Dank zwei weiteren Treffern durch Ganvoula, der beim Jubel einen Salto zeigt, und erneut Monteiro kommt YB am Ende gegen stark nachlassende Winterthurer zu einem 4:1-Erfolg.

«Heute war endlich mal eine gewisse Abgeklärtheit in unserem Spiel. Wir haben uns auch nach dem 1:1 nicht aus der Ruhe bringen lassen», bilanziert YB-Captain Loris Benito nach seinem Super-League-Comeback. Die Mannschaft habe viel Druck verspürt, endlich den ersten Saisonsieg einzufahren, gibt der Verteidiger zu. «Wir haben nach dem Sieg gegen Galatasaray gesehen, dass es nicht so einfach ist, den Schwung mitzunehmen. Darum müssen wir am kommenden Wochenende gegen GC Vollgas geben», sagt Abwehrchef Benito.

Zu Hause wollen die Berner nun endlich eine Siegesserie starten. Und mit Patrick Rahmen steht dafür genau der richtige Trainer an der Linie. Vor seinen zwölf Spielen ohne Sieg blieb er mit Winterthur elf Ligapartien ungeschlagen.