Nun ist fix: Der lange umworbene Antoine Semenyo wechselt innerhalb der Premier League zu Manchester City. Die Ablösesumme ist die höchste in diesem Transfer-Winter.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Am neunten Tag des Winter-Transferfensters geht sein bislang teuerstes Geschäft über die Bühne – und Abnehmer ist wenig überraschend Manchester City: Antoine Semenyo (26) wechselt für umgerechnet rund 67 Millionen Franken von Ligakonkurrent Bournemouth zu den Skyblues. Dies vermeldet der Verein am Freitagmorgen.

Demnach unterschreibt der ghanaische Nationalspieler, welcher auch die englische Staatsbürgerschaft besitzt, beim Zweitplatzierten der Premier League einen Vertrag bis im Sommer 2031 und wird mit der Rückennummer 42 auflaufen. Der Transfer hat sich abgezeichnet: Bereits seit Längerem bekundet die Equipe von Trainer Pep Guardiola Interesse am ehemaligen Bristol-Junior. Nach seinem letzten Einsatz für Bournemouth am Mittwochabend, als er gegen Tottenham den 3:2-Siegtreffer schoss, ist er für den Medizincheck nach Manchester gereist. Nun erfolgt die definitive Wechsel-Bestätigung.

Semenyo ist vor drei Jahren durch seinen Wechsel zu Bournemouth in die Premier League aufgestiegen und gilt seither als zuverlässiger Skorer. In dieser Saison hat er für die Cherries in 20 Spielen zehnmal getroffen und liegt in der Torschützenliste der höchsten englischen Liga damit auf dem dritten Platz.

Guardiola weiter ausgabefreudig

Mit diesem Transfer steigen die Ausgaben, welche Manchester City in der Ära von Pep Guardiola (seit 2016) für neue Spieler getätigt hat, auf rund 1,9 Milliarden Franken an. In seiner Trainerlaufbahn beläuft sich die Gesamtsumme auf über 2,4 Milliarden Franken. Der Katalane führt das Ranking der ausgabefreudigsten Trainer damit deutlich an – sein erster Verfolger José Mourinho kommt gemäss «Transfermarkt» auf rund 1,85 Milliarden Franken.

