Antoine Semenyo von Bornemouth steht kurz vor einem Transfer zu Manchester City. Hingegen könnte Offensiv-Youngster Oscar Bobb den Premier-Ligisten verlassen. Interesse am Norweger hat unter anderem Borussia Dortmund bekundet.

Bournemouth-Stürmer Antoine Semenyo (25) steht offenbar kurz vor einem Wechsel zu Manchester City. Schon länger sind die Skyblues daran interessiert, den Ghanaer zu verpflichten. Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano vermeldet, soll City in den letzten Stunden intensiv Druck gemacht haben, Semenyo nach Manchester zu lotsen. So soll Sportdirektor Hugo Viana in direktem Kontakt mit dem Umfeld des Spielers sein.

Der Flügelspieler von Bournemouth hatte zuletzt mit seinen starken Leistungen das Interesse von verschiedenen Klubs auf sich gezogen. In dieser Saison hatte der ghanaische Nationalspieler in 16 Spielen acht Mal getroffen und drei Vorlagen geliefert. So sollen sich neben Manchester City unter anderem auch Manchester United, Liverpool und Chelsea am Transfer-Kampf beteiligen. Wie Romano berichtet, ist Chelsea aber mittlerweile aus dem Rennen um Semenyo ausgestiegen. Der Vertrag des 25-Jährigen bei Bournemouth läuft noch bis Sommer 2030, Semenyo kann jedoch per Ausstiegsklausel für 65 Millionen Pfund (rund 70 Millionen Franken) verpflichtet werden – City wäre bereit, diese Summe zu zahlen.

Offensivspieler im Gegenzug zum BVB?

Sollte der Deal mit Manchester City tatsächlich über die Bühne gehen, könnte hingegen Oscar Bobb (22) den Cityzens den Rücken kehren, der zuletzt von City-Coach Pep Guardiola nicht im Kader berücksichtigt wurde. Mit dem möglichen Zuzug von Semenyo könnten sich seine Einsatzchancen weiter deutlich verringern.

Erste Interessenten haben sich bereits nach dem norwegischen Offensivspieler erkundigt, wie Romano berichtet. So sollen unter anderem Crystal Palace und Borussia Dortmund die Fühler nach dem jungen Talent ausgestreckt haben. Bereits im Sommer hatte der BVB gemäss deutschen Medienberichten Interesse an Bobb bekundet, nun hat der Bundesligist offenbar konkrete Schritte unternommen. Aufgrund seines Profils – jung, entwicklungsfähig und offensiv flexibel einsetzbar – würde Bobb gut ins Profil der Borussia passen.

Bei Manchester City steht der 22-Jährige bis 2029 unter Vertrag und hat einen Marktwert von 25 Millionen Euro. Gemäss Romano steht für den BVB aufgrund finanzieller Aspekten auch eine Ausleihe des Youngsters im Raum.

