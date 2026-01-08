Nach dem Abgang von Liam Rosenior zu Chelsea ist Racing Strassburg auf der Suche nach einem Trainer fündig geworden: Gary O'Neil übernimmt die Geschicke beim elsässischen Klub.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Gary O'Neil heisst der neue Trainer von Strassburg: Der 42-jährige Engländer wurde von den Verantwortlichen des elsässischen Klubs am Mittwochabend offiziell vorgestellt. O'Neil wird am Sonntag das erste Mal für den aktuell Siebtklassierten der französischen Ligue 1 an der Seitenlinie stehen, wenn Strasbourg im Sechzehntelfinal des französischen Cups auf den Viertligisten Avranches trifft.

Strassburg ist O'Neils dritter Verein als Cheftrainer und der erste ausserhalb Englands. Zuvor trainierte er die Premier-League-Klubs Bournemouth und Wolverhampton, wo er im Dezember 2024 entlassen wurde. Mit dem Engagement beim Conference-League-Teilnehmer tritt er die Nachfolge seines Landsmanns Liam Rosenior (41) an, der zu Chelsea wechselte. Der Blitz-Abgang des 41-Jährigen sorgt in Strassburger Fankreisen für grossen Unmut.

