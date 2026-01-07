Darum gehts
- Chelsea engagiert Liam Rosenior von Strassburg, sorgt für Fan-Proteste in Frankreich
- Beide Klubs gehören BlueCO, 15 Spieler wechselten seit Übernahme 2023
- Fans kritisieren Multi-Club-Ownership, fordern Ende des zerstörerischen Modells
Nach der Entlassung von Enzo Maresca (45) verpflichtet Chelsea als neuen Trainer Liam Rosenior (41) von Racing Strassburg. Doch der Deal sorgt nicht überall für Begeisterung. Er befeuert auch die Diskussion um das Modell des Multi-Club-Ownerships im Fussball.
Denn Strassburg und Chelsea haben dieselben Besitzer. Der US-Firma BlueCO gehört die Mehrheit der beiden Klubs. In Transfers war dies schon deutlich zu merken: Seit der Übernahme 2023 wechselten 15 Spieler zwischen den beiden Vereinen hin und her. Der Trainerwechsel ist den französischen Fans nun einer zu viel. «Der Transfer von Liam Rosenior ist ein weiterer demütigender Schritt in der Unterwerfung von Racing unter Chelsea», heisst es in einem Statement des Fanverbandes von Strassburg.
Auch GC Teil eines solchen Modells
Und ein Sprecher der wichtigsten Ultragruppe des Ligue-1-Klubs sagt gegenüber der Nachrichtenagentur AFP: «Wir erkennen, dass die Verantwortlichen von Strassburg keine Stimme mehr haben. Generell fordern wir die Institutionen auf, dieses Modell zu stoppen, das den Fussball in Frankreich zerstört.»
Das Modell hat sich im modernen Fussball längst etabliert. Weitere Beispiele für Multi-Club-Ownerships: Die City Football Group mit ManCity an der Spitze, das Fussball-Imperium von Red Bull oder auch das System von LAFC, von dem auch GC Teil ist.
