Darum gehts
- FC Biel-Mittelfeldspieler Djibrail Dib bei Autounfall schwer verletzt
- Dib liegt in französischem Spital und hat drei Operationen hinter sich
- 23-jähriger Ex-Lyon-Spieler absolvierte neun Partien für FC Biel
Sorgen um den Bieler Mittelfeldspieler Djibrail Dib (23). Wie der FC Biel-Bienne am Montag bekannt gibt, wurde Dib in einen Autounfall verwickelt und dabei schwer verletzt. Dib sei während seiner freien Tage in seiner Heimatstadt zu Besuch gewesen, die Hintergründe des Unfalls sind unbekannt. «Die gesamte FC-Biel-Familie wünscht dir eine schnelle und vollständige Genesung – wir stehen hinter dir und senden dir viel Kraft in dieser schweren Zeit», schreibt der Klub dazu.
Dib liegt der französischen Regionalzeitung «Le Progrès» zufolge aktuell in einem Spital in der französischen Grossstadt. Dort habe er sich bereits drei Operationen unterziehen müssen, in Lebensgefahr schwebe er glücklicherweise aber nicht. Diese Informationen bestätigt der FC Biel auf Blick-Anfrage. Wie und wann Dib auf den Platz zurückkehren kann, ist noch unklar.
Dib durchlief bei Olympique Lyon alle Jugendstationen, im Fanionteam kam er jedoch nie zum Einsatz. Über Rouen kam der ehemalige französische U-Nationalspieler im letzten Februar in die Uhrenstadt und half mit, das Bieler Cup-Märchen zu schreiben. Im Halbfinal gegen YB und im Final gegen den FCB kam er zu Kurzeinsätzen. Insgesamt stand er in neun Partien für den FC Biel auf dem Platz.
RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der Hoval Promotion League und 1. Liga Classic sowie von weiteren Partien aus den Schweizer Amateur- und Jugendligen im live und re-live an.
RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der Hoval Promotion League und 1. Liga Classic sowie von weiteren Partien aus den Schweizer Amateur- und Jugendligen im live und re-live an.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lausanne Sports U21
2
7
6
2
FC Bulle
2
2
6
3
FC Schaffhausen
2
3
4
4
BSC Young Boys II
2
2
4
5
SC Kriens
2
2
4
6
SC Cham
2
3
3
7
FC Bavois
2
1
3
8
FC Paradiso
2
0
3
9
SC Bruhl St Gallen
2
0
3
10
FC Biel-Bienne
2
0
3
11
FC Breitenrain
2
-1
3
12
FC Basel II
2
0
2
13
FC Zürich II
2
-1
1
14
FC Luzern II
2
-2
1
15
Vevey-Sports
2
-2
1
16
FC Kreuzlingen
2
-3
1
17
FC Lugano II
2
-6
1
18
FC Grand-Saconnex
2
-5
0