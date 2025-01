Fazit

423'000 Follower zählt der FC Balzers auf Instagram. Das ist der Verdienst des argentinischen Influencers Scarsini, der dazu aufgerufen hat, den kleinen Klub bekannt zu machen. So bekannt, dass Balzers Scarsini eingeladen hat, um sich die Infrastruktur anzusehen und im Klub mitzuwirken. «Alle hier sind so freundlich», sagt der Argentinier. Wie es jetzt weitergeht? Er hofft, dass der Amateurklub weiterhin wächst und eines Tages «Champion werden kann».

Die Verantwortlichen sind sich bewusst, dass der aktuelle Hype eine kurzfristige Begeisterung darstellt. Dennoch sei es gewaltig, dass es «tausende Trikotanfragen» aus dem Ausland gäbe. Den Anfragen wolle man nachkommen, was aufgrund verschiedener Auflagen gar nicht so einfach sei. Rein sportlich wird sich vorerst nicht viel ändern. Man baut auf die eigenen Junioren und will ein Dorfklub bleiben. Mit den hiesigen Sponsoren und Donatoren.