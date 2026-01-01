Bayern-Goalie wechselt nach England

Daniel Peretz wird für den Rest der Saison in der zweiten Liga in England spielen. Der Bayern-Goalie geht leihweise zu Southampton.

Marco Mäder Stellvertretender Leiter Sport-Desk

Daniel Peretz wechselt per sofort zu Premier-League-Absteiger Southampton. Das berichtet die «Bild». Der israelische Nationalkeeper wird auf Leihbasis bis im Sommer in der zweiten Liga Englands spielen.

Peretz gehört den Bayern. Er wurde im Juli 2025 zu Bundesliga-Aufsteiger Hamburg ausgeliehen. Die Leihe hätte eigentlich ein Jahr dauern sollen. Jedoch kam der 25-Jährige in der Liga bisher nicht zum Einsatz – nur im Pokal durfte er zweimal ran.

«Ich habe erwartet, die Nummer eins zu sein», sagte er der «Bild» im Dezember. «Das ist bisher nicht der Fall. Natürlich bin ich nicht glücklich darüber.» Nun also zieht er die Konsequenzen.

Peretz lancierte seine Karriere einst bei Maccabi Tel Aviv. Im Sommer 2023 wechselte er aus Israel nach München. Für die Bayern stand er seither siebenmal im Tor.

