DE
FR
Abonnieren

Per sofort
Bayern-Goalie wechselt nach England

Daniel Peretz wird für den Rest der Saison in der zweiten Liga in England spielen. Der Bayern-Goalie geht leihweise zu Southampton.
Publiziert: 11:19 Uhr
|
Aktualisiert: vor 33 Minuten
Kommentieren
Daniel Peretz wechselt auf Leihbasis zu Southampton.
Foto: Icon Sport via Getty Images
Bildschirmfoto 2024-10-14 um 07.40.08.png
Marco MäderStellvertretender Leiter Sport-Desk

Daniel Peretz wechselt per sofort zu Premier-League-Absteiger Southampton. Das berichtet die «Bild». Der israelische Nationalkeeper wird auf Leihbasis bis im Sommer in der zweiten Liga Englands spielen. 

Peretz gehört den Bayern. Er wurde im Juli 2025 zu Bundesliga-Aufsteiger Hamburg ausgeliehen. Die Leihe hätte eigentlich ein Jahr dauern sollen. Jedoch kam der 25-Jährige in der Liga bisher nicht zum Einsatz – nur im Pokal durfte er zweimal ran. 

«Ich habe erwartet, die Nummer eins zu sein», sagte er der «Bild» im Dezember. «Das ist bisher nicht der Fall. Natürlich bin ich nicht glücklich darüber.» Nun also zieht er die Konsequenzen. 

Peretz lancierte seine Karriere einst bei Maccabi Tel Aviv. Im Sommer 2023 wechselte er aus Israel nach München. Für die Bayern stand er seither siebenmal im Tor. 

Folge unserem Transfer-Feed

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Hier gehts zum Transfer-Feed
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Mehr Fussball
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Die wichtigsten News zur Premier League
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Premier League
Die wichtigsten News zu La Liga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zu La Liga
Die wichtigsten News zur Serie A
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Serie A
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
In diesem Artikel erwähnt
Premier League
Premier League
Hamburger SV
Hamburger SV
FC Bayern München
FC Bayern München
Fussball-Transfers
Fussball-Transfers
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Premier League
        Premier League
        Hamburger SV
        Hamburger SV
        FC Bayern München
        FC Bayern München
        Fussball-Transfers
        Fussball-Transfers