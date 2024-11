In Deutschland sorgt die Nationalelf nach zwischenzeitlichem Tief wieder für Begeisterung. Der erste Schritt zurück an die absolute Weltspitze? Trainer Nagelsmann mahnt zur Vorsicht.

1/5 Julian Nagelsmann (l.) mit Florian Wirtz nach dessen Auswechslung. Foto: Getty Images

Auf einen Blick Deutschland feiert Fussball-Euphorie unter Trainer Julian Nagelsmann

Rekordsieger in Nations League: 7:0 gegen Bosnien und Herzegowina

Gruppensieg nach fünf Spielen mit beeindruckender Tordifferenz von 17:3 Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Pascal Ruckstuhl Sport-Desk-Reporter

Tristesse, Ernüchterung, Ratlosigkeit. Das war vor etwas mehr als einem Jahr, als Deutschland Wochen und Monate nach der enttäuschenden WM 2022 in Katar noch immer in der Krise steckte. Damals hatte die DFB-Elf im Jahr 2023 in zehn aufeinanderfolgenden Spielen nur zweimal gewonnen.

Im September 2023 übernahm dann der 37-jährige Julian Nagelsmann das Traineramt beim DFB. Seither herrscht im Land statt Tristesse, Ernüchterung und Ratlosigkeit wieder Freude, Euphorie und eine riesengrosse Begeisterung.

Rekord in der Nations League

Angetrieben von den beiden 21-jährigen Super-Youngsters Jamal Musiala und Florian Wirtz, die gemäss transfermarkt.ch einen Marktwert von je über 100 Millionen Euro haben, gewinnt das Team von Julian Nagelsmann am Samstagabend 7:0 gegen Bosnien und Herzegowina. Wirtz steuert zwei Tore und einen Assist bei. Musiala ein Tor und unzählige gute Szenen. «Unser geilstes Spiel seit dem 7:1 gegen Brasilien an der WM 2014!», titelt die Bild. Und «Eines der besten Spiele jemals», heisst es bei Sport1.

Es ist der höchste Sieg eines Landes in der Nations League, die es seit der Saison 2018/19 gibt. Die Deutschen heilen mit diesem Rekord zudem eine offene Wunde. Bis dato hielt Spanien den Rekord des höchsten Sieges. Es war ein 6:0-Sieg – gegen Deutschland.

Gruppensieg im Sack

Einige sagen, dass der Gegner beim 7:0 nur Bosnien und Herzegowina hiess. Doch es ist die gesamte Nations-League-Kampagne, die Bände spricht. Nagelsmann und Co. stehen in der Gruppe mit Holland, Ungarn und den Bosniern nach fünf Spielen als Gruppensieger fest und weisen eine Tordifferenz von 17:3 aus. Neben dem 7:0 hatte man bereits Ungarn im ersten Spiel der Kampagne mit 5:0 deklassiert.

Schon wieder 7:0 ... Das 7:0 von Deutschland in der Nations League gegen Bosnien-Herzegowina war nicht nur der höchste Sieg, seit Julian Nagelsmann Bundestrainer ist, er bedeutete auch die Verlängerung einer kuriosen Serie. Denn schon die vorangegangenen drei Länderspiele der DFB-Auswahl endeten in Freiburg mit dem gleichen ungewöhnlichen Resultat. 7:0 hatte Deutschland auch 2002 gegen Kuwait, 2004 gegen Malta und 2006 gegen Luxemburg im Breisgau gewonnen. Alle drei Partien waren Testspiele vor grossen Turnieren und fanden noch im alten Dreisamstadion statt. Der Kantersieg gegen Bosnien-Herzegowina war das erste deutsche Pflichtspiel in Freiburg und ging als Premiere im Europa-Park-Stadion über die Bühne. Zuvor hatten zwei Länderspiele in Freiburg stattgefunden. 2000 wurde Liechtenstein mit 8:2 besiegt, 1913 unterlagen die Deutschen der Schweiz mit 1:2. Das 7:0 von Deutschland in der Nations League gegen Bosnien-Herzegowina war nicht nur der höchste Sieg, seit Julian Nagelsmann Bundestrainer ist, er bedeutete auch die Verlängerung einer kuriosen Serie. Denn schon die vorangegangenen drei Länderspiele der DFB-Auswahl endeten in Freiburg mit dem gleichen ungewöhnlichen Resultat. 7:0 hatte Deutschland auch 2002 gegen Kuwait, 2004 gegen Malta und 2006 gegen Luxemburg im Breisgau gewonnen. Alle drei Partien waren Testspiele vor grossen Turnieren und fanden noch im alten Dreisamstadion statt. Der Kantersieg gegen Bosnien-Herzegowina war das erste deutsche Pflichtspiel in Freiburg und ging als Premiere im Europa-Park-Stadion über die Bühne. Zuvor hatten zwei Länderspiele in Freiburg stattgefunden. 2000 wurde Liechtenstein mit 8:2 besiegt, 1913 unterlagen die Deutschen der Schweiz mit 1:2. Mehr

Die Art und Weise lässt unsere Nachbarn wieder von Grossem träumen. Das Prädikat «Weltklasse» ist wieder angebracht – auch wenn Heilsbringer Nagelsmann das noch nicht so sehen will. Weltspitze? «Näher dran sind wir schon», sagt der Trainer nach dem 7:0. Doch am Ziel seien die Deutschen noch lange nicht, trotz der Fussball-Feste, die den Fans geboten werden. Nun gehe es weiter. Klingt schon fast drohend.

Nach dem Gruppensieg haben Nagelsmann und Co. das Finalturnier der Nations League im nächsten Juni in Aussicht. Vorher werden sie ab März 2025 aber in die WM-Qualifikation starten. Die Gruppen werden in einem Monat ausgelost. Bei der Auslosung wünscht sich aktuell sicherlich niemand die deutsche Elf ...