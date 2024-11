1/4 Das Nations-League-Duell zwischen Rumänien und Kosovo war eine hitzige Angelegenheit. Foto: IMAGO/Vlad Suheschi

Nach dem Abbruch des Nations-League-Spiels zwischen Rumänien und dem Kosovo in Bukarest hat die Uefa das Spiel mit 3:0 für die Gastgeber gewertet. Dadurch ist der Aufstieg Rumäniens in die Liga B perfekt. Der Kosovo hatte in der Tabelle drei Punkte Rückstand. Wegen rassistischen und diskriminierenden Verhaltens der Heim-Fans muss Rumänien das nächste Heimspiel jedoch vor leeren Rängen austragen.

Die Kosovaren waren am Freitagabend in der Nachspielzeit beim Stand von 0:0 geschlossen vom Feld gegangen. Das Team fühlte sich von rumänischen Fans provoziert, die auf den Tribünen «Serbien»-Schlachtrufe angestimmt haben sollen.

